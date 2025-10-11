"Te voy a matar": detuvieron a un delincuente en el barrio San Cayetano de Comodoro por amenazar a otra persona con un cuchillo

Un hombre fue detenido en la noche del viernes 10 de octubre en Comodoro Rivadavia, luego de amenazar de muerte a un vecino con un cuchillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:40 en la calle Carlos O’Donell, y motivó un rápido despliegue del personal de la Seccional Sexta.

Según informaron fuentes policiales, el incidente comenzó cuando un vecino se comunicó con la dependencia policial para pedir asistencia urgente, ya que un sujeto lo estaba amenazando con un arma blanca frente a su vivienda. Inmediatamente, una patrulla se dirigió al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los efectivos dialogaron con el denunciante quien relató que había sido intimidado con amenazas de muerte por parte de otro hombre, que luego se retiró del lugar antes de la llegada de la policía. Ante esto, los uniformados realizaron un recorrido por las calles cercanas en búsqueda del sospechoso.

Durante el patrullaje, el personal observó que el agresor regresó al domicilio del denunciante y comenzó a gritar “¡Salí que te voy a matar!”, repitiendo las amenazas delante de los efectivos. En ese momento, los agentes procedieron a reducir y detener al sujeto, evitando que la situación escalara a un hecho violento.

El delincuente de 29 años fue trasladado a la comisaría y quedó detenido por el delito de amenazas, a disposición del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades judiciales intervinientes dispondrán las actuaciones correspondientes y definirán las medidas procesales a seguir.

Detuvieron otra vez a Matías Rima en Comodoro por robar en una vivienda de zona sur

Matías Rima fue detenido este sábado 11 en Comodoro Rivadavia luego de ser sorprendido por la policía cuando intentaba ingresar a una vivienda en el barrio San Martín.

La intervención se concretó cerca de las 13:10 y contó con la actuación del personal de la Seccional Séptima.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició tras un aviso del Centro de Monitoreo, que alertó sobre la presencia de un hombre merodeando e intentando ingresar a una casa ubicada sobre la calle Los Perales. De inmediato, dos patrulleros se dirigieron al lugar para constatar la denuncia y evitar que se efectúe el delito.

Mientras se desplazaban por la zona, los uniformados observaron a un individuo con características coincidentes con las aportadas por el sistema de cámaras. El sujeto caminaba por la intersección de las calles Huergo y Los Perales, frente a un comercio local, cuando al notar la presencia policial intentó descartarse de un objeto escondido entre sus prendas.

Ante la maniobra evasiva, los efectivos procedieron a identificar y demorar al sospechoso, quien se mostraba nervioso y con una actitud esquiva. Tras revisar el lugar donde había arrojado el objeto, el personal constató que se trataba de un celular, el cual luego fue reconocido por el propietario de la vivienda como de su pertenencia.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que el elemento sustraído fue secuestrado como evidencia.