Un incidente de violencia se registró en una estética ubicada en Monte Grande, en el sur del Gran Buenos Aires, cuando una clienta se enfureció tras la cancelación de su turno debido a su tardanza.

La mujer, que llevaba a su bebé en brazos, amenazó a la dueña del local y causó destrozos significativos en el establecimiento.“Si no me devolvés la plata de la seña, te rompo todo”, señaló a los gritos.

La dueña del local, Ayelén, relató que la clienta había solicitado un turno para un servicio de "pestañas clásicas". Inicialmente, todo se desarrolló con normalidad, pero la situación cambió cuando la mujer llegó media hora más tarde de lo pactado.

La propietaria explicó que le había informado que solo tenía cinco minutos de espera, pero la clienta llegó después de que habían pasado más de 10 minutos.

"Al ver que pasaron más de 10 minutos y al haberle dicho que el turno era cancelado por demora, me voy del local y ella llega igual", escribió Ayelén en su relato.

A pesar del aviso, la mujer exigió ser atendida de inmediato. Ante la negativa, reaccionó de manera violenta: "Llegó al local con un bebé a upa y me agredió físicamente. También le quiso pegar a mi papá, que no tenía nada que ver, y empezó a romper todo: maquillajes, estantes de vidrio, entre otros objetos", detalló Ayelén.

"No le importó nada, ni siquiera que estaba con su bebé en brazos. Me agredió y rompió todo", indicó Ayelén, conmocionada por lo sucedido. "No es solo el daño material, es el miedo y la impotencia de haber vivido una situación así", concluyó.

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación entre los usuarios. Muchos cuestionaron la actitud violenta de la mujer y la exposición del menor en una situación de peligro. Ayelén hizo una denuncia en la comisaría local.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR