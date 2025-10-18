Este sábado se cumple una semana de la desaparición de Juana Inés Morales, de 69 años, y Pedro Alberto Kreder, de 79, una pareja de Comodoro Rivadavia que fue vista por última vez cuando emprendió viaje hacia la localidad de Camarones. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto y se activó un amplio operativo de búsqueda.

Durante la jornada del viernes, durante los rastrillajes se encontró la camioneta en la que se desplazaban, encajada en una zona de barro, aunque sin rastros de la pareja. El hallazgo reavivó la preocupación de la familia y de quienes colaboran en la buscada, sin descanso en un extenso y difícil terreno.

En el operativo participan distintas fuerzas de seguridad, entre ellas Policía del Chubut, además de voluntarios locales que colaboran con vehículos 4x4 para acceder a los sectores más complicados. La búsqueda continúa activa con la esperanza de dar con alguna pista que permita saber qué ocurrió.

LA ESPERANZA SIGUE FIRME

Mientras tanto, la familia de Juana mantiene la fe y la movilización en redes sociales. Su hija le dedicó un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó:

“Te prometo que te vamos a encontrar, mami, que toda esta pesadilla está por terminar y que vamos a pasar el Día de la Madre juntas, como siempre lo hicimos. Te amo con todo mi corazón. Yo sé que me estás esperando y que los ángeles de Dios te están cuidando”, escribió Aldana Botha junto a una foto con su madre.

La comunidad comodorense se mantiene atenta a las novedades del caso y se multiplican las muestras de apoyo y solidaridad. Las tareas de rastrillaje continuarán durante el fin de semana en toda la zona rural entre Comodoro Rivadavia y Camarones, mientras las autoridades trabajan para esclarecer qué pudo haber pasado con la pareja.

LA BUSQUEDA SE MANTIENE ACTIVA

Un vasto operativo de búsqueda y rescate se encuentra en pleno desarrollo en una remota zona rural al norte de Comodoro Rivadavia para dar con el paradero de la pareja desaparecida, cuya camioneta fue encontrada abandonada en condiciones que sugieren que quedaron varados. El hallazgo se produjo durante la tarde del viernes, luego de una jornada de intensos rastrillajes aéreos y terrestres coordinados por la Brigada de Búsqueda de Personas de la policía local.

La operación, encabezada por el subcomisario Rojas, incluyó una inspección aérea con avionetas durante la mañana del viernes. Gracias a esa relevancia, cerca de las 15:00 horas se detectó un punto de interés a aproximadamente 70 kilómetros de la localidad de Caleta Córdova. Equipos de la comunidad de vehículos 4x4, que colaboraron activamente con la búsqueda, se dirigieron al lugar y confirmaron que se trataba de la camioneta de las personas desaparecidas.

El hallazgo en una zona inhóspita

El vehículo fue localizado en un paraje desértico y de tránsito prácticamente nulo, en un cañadón que los conocedores de la zona identifican como "Cañadón de Visser". Según describieron las autoridades que llegaron al lugar, la camioneta se encontraba visiblemente empantanada, lo que confirmaría la hipótesis de que sus ocupantes quedaron varados y no pudieron continuar su marcha.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores es que el vehículo estaba completamente cerrado, con el cierre centralizado activado. La ausencia total de los ocupantes en los alrededores inmediatamente activó la alarma y movilizó un despliegue de emergencia al lugar.

Un equipo compuesto por distintas fuerzas de seguridad, el jefe de la Brigada, personal de la división canes, operadores de drones, policía montada y motos de enduro arribó a la escena para realizar un primer rastrillaje. Sin embargo, las tareas se vieron limitadas por el tiempo. "Llegamos y se hicieron las siete de la tarde, así que tuvimos poco rango horario como para poder hacer un rastreo, ya que después vino la oscuridad de la noche, lo que implicó que tuviéramos que volver", explicó Cocha.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que, tras quedar encajados en el barro, la pareja decidió abandonar el vehículo para buscar ayuda a pie. Una de las claves para determinar el curso de acción que se tomará será la inspección ocular detallada de la camioneta. "Hay que establecer también qué estado de combustible tenía la camioneta para de esa manera también ver qué tiempo de permanencia estuvieron en el vehículo", señalaron las autoridades. Esta pericia podría indicar si intentaron sacar el vehículo hasta agotar el combustible antes de emprender la caminata.