Los intentos de robo y hechos delictivos perpetrados por adolescentes y jóvenes preocupan a la sociedad. En numerosas ocasiones, estos episodios terminan en enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes, generando consecuencias trágicas.

La participación de menores de edad en actividades delictivas encendió la alarma tanto en la sociedad como en las autoridades, que intentan equilibrar la necesidad de justicia con los derechos y protecciones que corresponden a este grupo vulnerable. Estos casos suelen tener un alto impacto social y mediático, debido a la complejidad que implican.

En este contexto, la policía muchas veces se ve obligada a actuar rápidamente, lo que en algunas ocasiones termina en episodios donde la violencia marca un desenlace fatal.

En este contexto, se conoció que el pasado domingo 17 de agosto, un ladrón de 16 años murió durante un violento asalto a un policía que regresaba a su casa. Mientras que su cómplice escapó y continúa prófugo. El hecho ocurrió en Los Hornos, La Plata. Allí, dos delincuentes intentaron robarle a un efectivo.

El hecho se registró alrededor de las 21 horas en la calle 68, entre 135 y 136, cuando un policía de 29 años, que se desplazaba de civil en una moto junto a su pareja, fue interceptado por dos ladrones armados. Según fuentes oficiales, los delincuentes lo amenazaron y trataron de robarle sus pertenencias.

Al identificarse como policía, uno de los asaltantes apuntó contra el efectivo, quien respondió con disparos. Uno de los proyectiles impactó en el menor de los ladrones, quien resultó herido de gravedad en la zona de la cintura. Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, se conoció que murió horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Según se conoció, pese a ser solo un adolescente, el ladrón contaba con varios antecedentes penales. Entre ellos, pasos recientes en la Comisaría Tercera de Los Hornos, por casos de robo calificado y tentativa de robo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que ya dispuso la realización de pericias y la intensa búsqueda del segundo implicado. En la escena del hecho, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y la motocicleta del oficial.

LA DOLOROSA DESPEDIDA DE LOS AMIGOS DEL LADRÓN

Luego de conocerse el trágico hecho, los amigos del adolescente asesinado en un intento de robo, sorprendieron a todos y reaccionaron a través de redes sociales. Allí, publicaron emotivos posteos para despedir al joven.

“Vola alto ladrón Tkm hrm. Cuídate y dame fuerzas. Allá arriba nos cruzamos hermano. Se muere quien se olvida honty siempre en mi corazón hrm”,escribió uno de ellos.

“Mal ahí compañero te me arrebataron de las manos honty hermano mio. Te voy a extrañar rey,

eras una re persona mirá como te vinieron a dar gorra hdpt manga giles. Hermano cuídame de allá arriba”, lanzó otro.

