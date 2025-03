En una declaración que dejó a la sala en silencio, Néstor Soto enfrentó al tribunal en la sexta audiencia del juicio por el crimen de Catalina Gutiérrez. Aunque confesó ser el responsable de su muerte, intentó desligarse del agravante por violencia de género. "Soy un homicida, lo hice, pero me voy a defender de las acusaciones de femicidio", afirmó.

El intento de pedir perdón que nunca llegó

"Lo primero que quiero pedir es perdón de todo corazón. A la familia de Catalina y a Catalina antes que todo. Soy el responsable de que ella no esté acá. No hay día en el que no piense en ella", fueron las palabras de Soto. Sin embargo, su intento de disculpa quedó en una declaración inconclusa: "No hay forma de que pueda pedirles perdón, pero el arrepentimiento está desde el momento cero", agregó entre lágrimas.

También se refirió a su propia familia, especialmente a su madre y su abuela, quienes lo criaron: "No sé qué les hice. El nieto y el hijo del que estaban orgullosas, que estaba en 4to año de la facultad, hablando de amor, de golpe es un homicida", reflexionó.

La vida que extraña y el femicidio que niega

En un giro que dejó perplejos a los presentes, Soto afirmó que extraña "su vida normal" porque era "perfecta". "Estar con mis amigos, mi familia, estar bien y no en una cárcel como un homicida", expresó.

No obstante, su defensa se centró en rechazar la calificación de femicidio. "Lo hice, pero sí me voy a defender de las acusaciones de que soy un femicida, de que tengo celos y de que lo planeé", sostuvo ante el tribunal.

Las palabras de Soto no cambiaron el curso del juicio. La fiscalía sostiene la acusación de femicidio, argumentando que el crimen de Catalina fue producto de una relación atravesada por la violencia y el control.