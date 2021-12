El fiscal Omar Rodriguez integra el equipo especial que se conformó para investigar los atentados a los edificios públicos, la posible compra de voluntades, lesiones , entre otros delitos, el pasado 16 de diciembre durante las movilizaciones de sectores antimineros contra la aprobación de la ley de zonificación minera.

“Hicieron un daño que hoy no se puede medir, porque no sólo destruyeron cuestiones edilicias, sino la historia de Rawson y han destruido la fiscalía y han sido víctimas muchos que no tenían nada que ver, cómo las víctimas de delitos que se investigaban”, señaló el fiscal en una entrevista al programa Sin Hilo, emitido por Canal 12 y en simultáneo por ADNSUR.

Asimismo, brindó precisiones del trabajo investigativo que llevará adelante en el marco de los incidentes y destrozos en Rawson. “Más allá de individualizar a los autores materiales, soy optimista en que la investigación va a determinar si realmente hubo autores ideológicos para poder descifrar si estamos en presencia de algo realmente grave, o si fue un grupo desarticulado que se expresó de manera espontánea de un modo irracional”, sostuvo.

“Hay cuestiones que tengo definidas, que no quiero adelantar, pero tengo una idea definida de este punto, si hubo realmente un plan previo, si ejecutaron algo que habían pergeñado de manera anticipada o se dio de manera espontánea, de un hombre masa que actúa de manera contagiosa”, sostuvo Rodríguez.

El fiscal reconoció que la “marcha fue totalmente pacífica, y el grupo que hizo de los destrozos fue absolutamente minoritario”, y por eso, sostuvo que “va a ser importante determinar si ese grupo respondía a alguien, si ejecutaron un plan, o, por el contrario, era un grupo desorganizado y actuó así porque eran violentos. Creo que vamos a poder establecer si esa gente fue a ejecutar un plan”.

Y adelantó que también se va a investigar si hubo una zona liberada o si hubo un incumplimiento de los deberes de funcionario público.” Existe responsabilidad de alguien por lo que pasó, que puede ser por omisión. Lo cierto es que no había personal policial, no había gente preparada como grupos de choque para disuadir a estas personas que estaban prendiendo fuego”, dijo.

Rodriguez recordó que durante los incidentes “no había nadie, estaban prendiendo fuego la procuración, el STJ, la fiscalía, y no había policías, ni siquiera dos escopetas anti tumulto, que hubiese evitado que se metan tres tipos por una ventana a prender fuego”, y reconoció que ”es dantesco ver a tipos que están prendiendo fuego los papeles en la vereda y tirándolos por la ventana. Si surge que había muchas bombas molotov, y que había un sector que tenía esas bombas, a partir de los muchos registros fílmicos, eso nos va a dar un indicio de que vinieron preparados para quemar”.

En este contexto, aclaró que será materia de investigaciones las situaciones donde hubo personal policial como civil que resultó herido. “Hay policías lesionados que pueden haberlo sido de manera dolosa, y hay que investigar si no fueron víctimas. A su vez, si la policía se excedió en la represión, y hay víctimas civiles, hay que investigarlo también, así como si hay responsabilidad de la policía por la falta de personal en el centro. Las personas quemaban todo lo que había a su paso porque no había nadie que los contenga”.

Y agregó finalmente “que la fuerza policial actúe abusando del poder, está mal, y tiene que haber responsabilidad, si no, no hay consecuencias para nadie”.