Lucas Pertossi es uno de los ocho acusados, por la muerte de Fernando Báez Sosa, afuera de un boliche en Villa Gesell.

Sin embargo, en las últimas horas, se filtró un audio polémico, antes del juicio, hablando sobre lo sucedido.

Qué dijo Pertossi

“Si tengo o no tengo que ver, tengo que ver hasta el día que me muera”, comenzaba diciendo.

Respecto a la condena social, aseguraba que “ahora en este momento no le presto atención a eso, porque lo que más quiero es salir”. Sin embargo, sostuvo que “después va a ser muy duro”.

"Después va a ser difícil el salir a la calle, porque soy inoc... yo soy, pero no lo digo todavía porque no esta públicamente pero cuando sea, van a ver. Me va a importar mucho pero voy a estar con la cabeza en alto, no voy a estar agachando la cabeza"

Por último, agregó, “me duele lo que pasó, arruinar una familia. Me hago cargo, soy responsable porque estuve y son mis amigos, no los voy a dejar morir. Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. Pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar. No me voy a tirar en un rincón, voy a salir más”.