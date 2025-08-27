Más de 50 perros, entre ellos varios de raza salchicha , fueron rescatados la semana pasada de una casa en el barrio Comercio, en la localidad de Puerto Madryn, en el marco de la denuncia de una vecina contra una mujer que ejercería maltrato animal. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal imputó a una mujer por el delito de crueldad animal.

Durante la audiencia la imputada, identificada como Sandra Garbarino, fue asistida por su defensor particular, el abogado Juan Carlos Ronan. Alli, adelantaron que trabajan en una posible salida conciliatoria, que contemplaría la entrega voluntaria de los animales y el aporte de alimentos para mascotas en carácter de reparación.

Actualmente, los perros se encuentran bajo resguardo en la Veterinaria y Zoonosis de la Municipalidad, donde reciben atención y seguimiento de su estado sanitario.

La jueza de garantías María Inés Bartels tuvo por formulados los cargos y dispuso el inicio formal de la investigación. En la audiencia destacó la importancia de dar una resolución rápida: “Las víctimas son seres sintientes, sujetos de derecho. Una solución rápida sería lo ideal, para que los animales estén en un lugar adecuado”, expresó.

Este caso se suma a otros procedimientos recientes que buscan reforzar la aplicación de la legislación vigente contra el maltrato animal, con el objetivo de garantizar la protección y el bienestar de los animales como sujetos de derechos, en línea con la creciente demanda social en materia de protección animal.

La causa está a cargo de la fiscal María Florencia Bianchi, de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, quien atribuyó la calificación legal de crueldad animal, prevista en la Ley N.º 14.346.

LOS PERROS RESCATADOS DE UN CRIADERO

El rescate de los animales tuvo lugar el pasado miércoles; a través de un operativo conjunto entre la Fiscalía Ambiental de Madryn, la policía local y el área de Zoonosis municipal que permitió rescatar a 55 perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento en un criadero ubicado en el barrio Comercio de esta ciudad.

La intervención se realizó luego de que un vecino denunciara la situación irregular en la que vivían los perros. La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA), bajo la responsabilidad de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, tomó intervención en el caso y solicitó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, el personal policial junto a los profesionales de Zoonosis verificaron la presencia de un total de 55 perros: 46 de ellos de raza dachshund, conocidos popularmente como “perros salchicha”; además de 7 bulldogs franceses, 1 dogo argentino y 1 labrador retriever. Los animales se encontraban hacinados y en condiciones que ponían en riesgo su bienestar.

Como resultado del rescate, los perros fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis municipal, donde se les está brindando atención veterinaria, cuidados y alimentación, a la espera de que estén en condiciones de ser dados en adopción.