"Soltame amigo": Un mozo y un vendedor ambulante terminaron a las piñas ante la mirada de los clientes

Un tenso momento se registró en La Plata a raíz de un brutal enfrentamiento que se dio en un restaurante luego de que echaran a un vendedor ambulante y este reaccionara de manera violenta.

El hecho sucedió el pasado sábado, cuando el hombre ingresó a vender pañuelos descartables y comenzó a tratar mal a los clientes que no querían comprarle. Ante esta situación, un mozo intervino y la pelea fue captada por personas que comían en el lugar.

Según detalló Martín Paula, encargado del restaurante Modelo, el episodio ocurrió el sábado por la noche. “Sobre otra vereda el chico estaba vendiendo en muy mal estado, no sé si de alcohol o algo más, pero estaba muy mal”, inició.

De acuerdo con Paula, el hombre se habría dirigido hasta la vereda de “La Modelo”, donde intentó vender pañuelos descartables a los comensales. “Uno de los clientes no le quiso comprar y él respondió de muy mala manera”, agregó.

Aparecieron los alacranes: Cómo prevenir o actuar ante la picadura

Fue en ese momento en el que un mozo se acercó a pedirle que se retirara del lugar, puesto que el bar no tiene permitido el ingreso a vendedores ambulantes, explicó el encargado.

Sin embargo, el hombre no se habría detenido allí y habría querido ingresar al establecimiento nuevamente. “Quiso entrar al local por la ochava y mi compañero no lo dejó. Ahí se metió por la puerta lateral, sobre la calle 5, desde donde lo retiraron”, recordó Paula.

Acto seguido, agregó “no vi golpes de puño, aunque como mi compañero no tiene un físico tan grande, no lo pudo controlar hasta que lo puso contra la pared y ahí yo lo tomé de un brazo para llevarlo afuera”.

Luego del enfrentamiento en el que tuvieron que intervenir otros dos empleados, el vendedor habría regresado a los pocos minutos con un fierro. En ese momento, el encargado se vio obligado a llamar al 911.

Un hombre descubrió que su pareja le era infiel y la mató a golpes

“Estaba de vuelta afuera con una faca, un fierro grande, que raspaba en el piso. Ahí fue cuando llamé al 911 y vino el patrullero, que lo fue a buscar y no tuve más noticias”, detalló Paula.

En el video que logró viralizarse, se puede ver cómo el mozo forcejea con el vendedor hasta arrinconarlo contra una pared. Allí pudo tomar control sobre la situación y con la ayuda de los empleados presentes, echó al hombre de la inmediación.