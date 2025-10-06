La madrugada del domingo 5 de octubre de 2025, Comodoro Rivadavia fue escenario de un grave hecho que dejó a un joven muerto y a otro hombre gravemente herido en un ataque a balazos en pleno centro de la ciudad.

Este hecho, el décimo homicidio del año, genera gran preocupación entre vecinos y autoridades por el aumento de la inseguridad.

ATAQUES A TIROS EN PLENA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMODORO

El incidente ocurrió cerca de la 1:45 de la madrugada en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la intersección con la calle Ducós, muy próximo a la estación de servicio “Rodrigo”, un punto estratégico y de alta concurrencia vehicular y peatonal del centro comodorense.

Según fuentes policiales, personal de la Seccional Primera fue alertado rápidamente sobre personas heridas por arma de fuego y se trasladó al lugar en un operativo de emergencia.

Al llegar, encontraron a dos hombres, de 25 y 32 años respectivamente, con múltiples heridas por disparos. El joven de 25 años recibió un impacto en el rostro, mientras que el otro hombre presentaba una herida en la espalda.

Ambos fueron asistidos inicialmente por equipos médicos presentes en el lugar y luego trasladados de urgencia al hospital local. Lamentablemente, el joven de 25 años falleció a causa de las lesiones sufridas.

EL DESGARRADOR PEDIDO DE JUSTICIA DE LA SUEGRA DE ARIEL NICOLÁS

La víctima fue identificada como Ariel Nicolás, oriundo de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Su familia, que se encuentra lejos y con recursos limitados para estar en Comodoro Rivadavia, pide respuestas y justicia.

Laura Gutiérrez, suegra de Ariel, habló este lunes con ADNSUR y expresó con tristeza y desesperación tras recolectar el dinero necesario para trasladar el cuerpo a la localidad bonaerense: "Sí, ya logramos juntar el dinero para traerlo, estamos esperando que nos den noticias para poder trasladar su cuerpo. Queremos justicia por la muerte cruel que tuvo".

Laura relató el sufrimiento de la familia, especialmente porque nadie parece dar información clara sobre el caso: "Acá estamos muy lejos, no sabemos nada, nadie dice nada, la policía ya tampoco dice nada. El papá está allá y no le dan respuestas, ¿cómo puede ser? En un lugar con cámaras, cerca de la comisaría, nadie dice nada ni encuentran a quienes hicieron esto".

Sobre Ariel, Laura destacó que era "una persona increíble, no molestaba a nadie, supereducado, solo iba a trabajar. Él apenas había comenzado este trabajo ambulante, estaba haciendo su último viaje porque quería estar tranquilo, descansar. Vendía medias, nunca tuvo problema con nadie".

Ariel estaba acompañado por unos amigos cuando fue atacado. Laura destacó que "ellos no conocían a nadie, no saben qué pasó. Estaban trabajando, fueron a la estación para buscar agua caliente para el mate, como suelen hacer siempre en esos viajes". La incertidumbre y el dolor cada vez son mayores: "Desde acá no podemos hacer nada. No tenemos medios para estar allá y pedir justicia. Solo queremos saber, queremos entender lo que pasó".

Además, Laura agregó que Ariel tenía secundario completo, no conseguía trabajo y por eso comenzó a vender ambulantemente. "Él se había independizado, vivía con su pareja y estaba haciendo estos viajes para trabajar. Todos lo conocían por ser buena gente, educado, una persona sana. Este era su último viaje porque se venían las fiestas, quería estar tranquilo y descansar este verano", contó. "No tiene contactos en Comodoro, fue una vez, trabajaba y nada más".

Finalmente, sobre los acompañantes de Ariel que también recibieron heridas, Laura dijo que uno está internado y pudo contactar a la familia para avisar que está bien, mientras que otro logró comunicarse para pedir ayuda tras el ataque. "El papá de Ariel está allá, está con los chicos, seguramente en contacto con quien tenga que ser para avanzar en la causa. Debe estar buscando respuesta de por qué", cerró.

"Todo, todo un barrio, toda una familia, todos los que lo conocen, todos están destruidos", sentenció la suegra de la víctima fatal.