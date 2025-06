La Fiscalía llevó a juicio a un abogado, acusándolo de chantajear a una colega y su cliente, exigiendo una millonaria suma de dinero para no presentar una denuncia por violencia de género y abuso sexual.

La acusación sostiene que no se trató de un acuerdo transaccional lícito, porque la ley no permite este tipo de acuerdos cuando se trata de hechos cometidos en contexto de violencia de género. La defensa plantea que el cuestionamiento de la Fiscalía es de tipo moral o ético, pero que no constituye delito.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho que llevó a juicio la fiscal María Bottini, junto a la procuradora de fiscalía, Cecilia Bagnato, comenzó el 7 de febrero de 2024 con un llamado del acusado a una abogada.

En su carácter de abogado de una mujer, ex pareja del cliente de la abogada con la que se comunicó, le dijo a la letrada que le exija a su cliente el pago de cinco a seis millones de pesos.

Si no lo hacía, habría amenazado- iba a pedir una indemnización en el juzgado de Familia por violencia de género y si el resultado no era positivo, lo denunciarían por abuso sexual agravado.

En la conversación, el imputado habría dicho que la denuncia le arruinaría la vida al cliente porque con la prueba que tenía “va en cana seguro”, que “no le sirve a nadie que vaya preso”, y que más allá de lo civil, “la cuestión penal se va a hacer muy positiva”. Y agregó que “con una buena lección, que le duela pagar lo que hizo, yo creo que va a hacer más que suficiente”.

La abogada le pidió que le exhiba las pruebas que tenía en contra su cliente, a lo que el acusado se negó, diciéndole que las iba a ver cuándo hiciera la denuncia. Concluyó diciendo: "Si no arreglás, le arruinás la vida para el resto de su vida. Si me decís que no, hacemos la acción civil y si no hacen lugar, la denuncia penal”.

El 4 de marzo de 2024, se volvió a comunicar con la abogada. En esa oportunidad envió un audio vía WhatsApp en el que decía "lo que te había planteado no me has dicho nada, ehh yo no sé si va a llegar a un arreglo este muchacho o no, sino yo durante la semana, que no creo, el lunes estaría presentando la demanda que ya te había hablado, si podemos evitarlo, lo evitamos mejor, y si no, no hay problema lo presento no hay drama…”.

Por qué el planteo es ilegal

La Fiscalía sostiene que, de los elementos reunidos, surge que la idea de la clienta de del abogado era denunciar a su ex pareja, sin embargo, la propuesta de alcanzar un arreglo económico fue del propio letrado.

Tanto la Fiscalía como la querella particular, mantienen que, más allá de la intimidación, es de destacar que no está habilitada la vía de acuerdos económicos como salida alternativa a un eventual juicio cuando se está ante un delito de abuso sexual.

El chantaje quedó en grado de tentativa, porque la abogada y su cliente decidieron no pagar, sino denunciar al abogado en la Fiscalía.