La inseguridad en Comodoro Rivadavia sigue generando preocupación entre los vecinos, especialmente por la modalidad cada vez más frecuente de robos cometidos en viviendas con las víctimas en su interior.

En las últimas horas, un vecino del barrio Moure denunció a través de redes sociales que su casa fue robada mientras sus hijas se encontraban dentro del domicilio. Afortunadamente, no se registraron daños físicos, pero sí un profundo malestar por la situación vivida y la exposición de las víctimas al momento del robo.

Según relató, los ladrones se llevaron diversos elementos de valor, entre ellos dos televisores, un reloj y ollas de cocina de una reconocida marca. En la misma publicación, el hombre pidió ayuda a la comunidad por si alguien intenta vender esos objetos en redes o en la vía pública.

“Hola, me entraron a robar la casa en el barrio Moure estando mis hijas adentro. Gracias a dios no les pasó nada pero si robaron ollas Essen, cafetera eléctrica color negra, una licuadora, dos televisores de 32 y 54 pulgadas, reloj y elementos de peluquería. Si le ofrecen eso elementos por favor si me informan”, advirtió en la publicación.

VECINOS DEL MOURE RECLAMARON SEGURIDAD PARA LOS CHICOS QUE ASISTEN A LA MURGA

Un grupo de vecinos del Barrio Moure de Comodoro Rivadavia, se reunieron a fines de marzo de este año para realizar un reclamo conjunto en relación a la seguridad en la zona.

En diálogo con ADNSUR, el grupo de profesores que fundó la murga a la que asisten alrededor de 60 chicos de varios barrios de la ciudad, pidió dialogar con las autoridades para poner un freno a las situaciones de inseguridad que golpearon a los vecinos en los últimos meses.

“No tenemos patrulleros al horario de la murga. Tenemos un ensayo con los nenes los miércoles de 7 a 9, vienen desde la parte alta del barrio, la más peligrosa. Queremos seguridad en ese horario, hay 60 menores, y uno de ellos tuvo una situación horrible el fin de semana”, manifestaron.

La murga, que funciona en el Polideportivo, fue creada en octubre del año pasado por vecinos del barrio, y cumple un espacio de contención para muchos menores de la zona. “Es muy feo lo que se vive acá, hay muchos chicos desamparados”, explicó en esa ocasión Leandro Omar González.

“Lo que pedimos es seguridad para los chicos que son parte de nuestra murga. A la hora que ensayamos no hay policía, no hay iluminación en las zonas altas, y eso es muy peligroso. Los sábados y domingos a la noche también ensayamos, y queremos seguridad para que los chicos estén bien”.

“Es un tema muy delicado, pedimos más seguridad. Queremos que alguna autoridad del gobierno, municipal o barrial, nos escuche. Lo único que importan acá son los chicos, necesitamos un poco más de empatía. Acá queremos darle un buen futuro a los chicos", concluyó.

