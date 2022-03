En un contexto de crecientes estafas telefónicas, la policía comunitaria de Comodoro Rivadavia publicó un spot que busca prevenir este tipo de fraudes.

"Si la llamada es dudosa, cortá. Puede ser un fraude", dice a través de un texto y una voz en off el video de poco más de un minuto y 20 segundos de duración, que inicia con la imágen de una persona realizando una llamada desde un teléfono de línea, y otra recibiéndola con la etiqueta de "número desconocido" en su celular.

"No brindes información personal, no compartas claves bancarias, chequeá que hablás con sitios oficiales, no accedas a sitios que requeiran contraseña en una red de wifi pública", agrega la pieza audiovisual.

Y suma: "Tené presente. Ningún banco o entidad financiera te va a pedir a vos o a tu familiar cambiar dinero o realizar transacciones a través de un cajero automático".

"Existen cuentas de Whatsapp clonadas donde tus contactos te envían links pidiendo dinero o vendiendo dolares. No realices la transacción. Visitá a tu contacto en persona y verificá si él es quien te envía el mensaje", agrega además el video.

En esa línea, recomienda que si vendés productos en redes sociales "verificá la acreditación del dinero por tu Home-Banking o cajero automático. Al realizar operaciones en efectivo comprobá que los billetes no sean falsos".

"Ante un llamado de esta modalidad comunicate al 101 o acercate a la dependencia policial más cercana", concluye.