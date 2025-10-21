“Se tiró al agua y no volvió a salir”: intensa búsqueda de un hombre en un río patagónico

La tarde del lunes se transformó en preocupación y desesperación en San Patricio del Chañar, cuando un hombre desapareció en el río Neuquén tras arrojarse al agua para cruzarlo. El hecho ocurrió cerca de las 17 horas en el sector conocido como los “pozones”, un área frecuentada por vecinos pero no habilitada para el baño debido a su peligrosidad y profundidad.

Según informó el comisario Emilio Díaz, el hombre, identificado como Víctor Hugo Plaza, se encontraba con un grupo de amigos cuando decidió ingresar al río. “Se arrojó para cruzarlo, pero no volvió a salir a la superficie”, precisó el jefe policial.

Quién es Víctor Hugo Plaza

De acuerdo con la información oficial, Plaza tiene 44 años, es oriundo de Salto y había llegado a San Patricio del Chañar en enero para quedarse con su familia. Tenía pensado permanecer en la región y se encontraba esperando el inicio de la temporada de cosecha, en la que iba a desempeñarse como trabajador rural.

Rescate en Caleta Olivia: una mujer fue salvada de una laguna y está internada por hipotermia

Vecinos de la zona señalaron que el sector donde ocurrió el hecho suele ser utilizado por residentes para pasar la tarde o refrescarse, pero recordaron que es una zona con pozones y corrientes muy fuertes, donde ya se han registrado otros incidentes similares.

Amplio operativo de búsqueda

La alerta se activó de inmediato tras la denuncia de los amigos del hombre desaparecido. En la zona trabajan efectivos de la Comisaría 13, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía de Neuquén y personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de El Chañar.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Las tareas se concentran en ambas márgenes del río, con la ayuda de embarcaciones y equipos de rastrillaje. El operativo se extendió durante toda la jornada y continuará hasta dar con el paradero de Plaza, según confirmaron fuentes policiales.

El comisario Díaz reiteró que el área donde ocurrió la desaparición no está habilitada para el baño ni para actividades recreativas, ya que las condiciones del cauce y la profundidad del agua representan un alto riesgo para los bañistas. “El lugar tiene pozones y corrientes internas que dificultan el nado. No es seguro ingresar al río allí”, remarcó el funcionario policial.