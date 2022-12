En la última audiencia del juicio por el caso de Lucio Dupuy, habló Abigaíl Páez, pareja de Magdalena Espósito Valenti.

Ambas están acusadas por la muerte del nene, el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Según la autopsia, Lucio “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y que el deceso se produjo por una “hemorragia interna”.

Tras 18 audiencias, el juicio está llegando a su final y el 2 de febrero de 2023 se conocerá la sentencia.

La palabra de Páez

Según La Arena, la pareja de Espósito Valenti dijo que: “No declaré en la Policía lo del robo porque no era verdad, fue un momento de desesperación. Eso se lo dije a un vecino que no conocía. No vine acá a mentir, sino a dar mi versión y a decir la verdad de los hechos; y aunque no juré, lo juro ahora por todas mis creencias que lo que dije es la verdad”.

“Quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé. (...) No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, sostuvo la acusada.

Que pidió la fiscalía

En la audiencia, la fiscal del juicio pidió que tanto Espósito Valenti como Páez sean declaradas culpables por “homicidio calificado y abuso sexual”. Cabe aclarar que estos delitos prevén la prisión perpetua.

Por su parte, la querella introdujo en su acusación el agravante de “odio de género”. Mientras que la defensa sostuvieron la hipótesis de un hecho "preterintencional”, es decir, el propósito de causarle daño pero no la muerte.

Luego de seis horas de alegatos, no habrá una nueva audiencia, porque los delitos que se le acusan a Espósito Valenti y Páez prevén la pena máxima.

Dónde es el juicio

Cabe recordar que el juicio se desarrolla en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa. Además, es a puertas cerradas, porque la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual.