La mamá de Juan de la Cruz Aguilar, el comodorense de 17 años que murió tras ser apuñalado y estar más de un mes internado, convocó una movilización para este lunes, con el objetivo de que avance la investigación para identificar al autor del crimen.

“Quiero justicia por mi hijo, nada más. Era muy bueno, no se merecía lo que le hicieron. Estuvo 36 días con eso en el hospital y me lo entregaron hecho una cagada a mi hijo y él era un gordito. Yo no sé si fue responsabilidad del hospital, si fue la apuñalada lo que lo lastimó, pero solo quiero justicia. Me duele la vida, no sé cómo voy a seguir sin mi gordo”, explicó Ivana Báez, mamá del adolescente asesinado, en diálogo con ADNSUR.

Murió el adolescente que había sido apuñalado en Año Nuevo en Comodoro: estuvo más de un mes internado

Además de reclamar por la inacción de la Justicia, apuntó contra la Policía. “A mí se han cansado de escracharme en Ciudadela, se han cansado de mostrar cámaras, porque mi vecina es una oficial policial. Se han cansado de molestarme, molestar a mi hijo. Y ahora que lo mataron a él se me burlan, se me ríen en la cara”, afirmó la mujer.

Con bronca, agregó: “Recién la crucé a la vecina que tengo, se te ríe, se te ríe. Y si yo le pego a la vecina me van a meter presa a mí. ¿Por qué con su ropa de policía se te burlan la cara? ¿Por qué? Esto es injusto”.

El adolescente fue atacado el 1° de enero en una parada de colectivo situada sobre la calle Cerro Tres Cruces, en el barrio Ciudadela. Le dieron una puñalada en el estómago, pasó 36 días internado y falleció la semana pasada, cuando había logrado salir del coma. No pudo superar las nuevas complicaciones que aparecieron en su cuadro, que siempre fue crítico.

El adolescente apuñalado en Comodoro sigue grave: todavía no puede comer y lucha cada día por sobrevivir

Su muerte se transformó en el cuarto homicidio registrado durante 2025 en Comodoro. Horas después, la ciudad sumaría el quinto crimen con el asesinato de Nahuel Francisco Asenjo.

Según detalló Ivana, la investigación por el crimen de Juan de la Cruz no tiene avances. “La brigada estuvo contada las veces, no sé qué hace. Dicen que no hay cámaras, ¿cómo no va a haber cámaras? Si cuando a mí me escracharon, presentaron 20.000 cámaras. Acá pasó algo con mi hijo y yo quiero que se haga justicia, nada más”, remarca.

La movilización se realizará este lunes a las 18, en la plaza de la Escuela N° 83. “Le pido por favor a toda la gente que conocía a mi hijo se acerque para reclamar justicia”, solicitó Ivana en la previa de la marcha.

Además, recordó con cariño a su hijo: “Era un pibe respetuoso, bueno. Vendía pan y nada más. Era mi compañero. Lo mataron a él y me mataron a mí también”.