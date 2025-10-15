Pablo Laurta está acusado del brutal doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de la madre de ella, Mariel Zamudio. El hecho conmocionó a Córdoba y, tras el crimen, el hombre escapó llevándose secuestrado a su hijo de cinco años, lo que desató una intensa búsqueda.

En ese contexto, el pasado sábado 11 de octubre por la mañana, un taxista recibió un llamado para levantar a Laurta y a Pedro, el nene de cinco años, cerca de la Plaza de los Niños. Aunque parecía una salida común, aquel viaje se prolongó por casi ocho horas y dejó al hombre marcado para siempre.

Durante ese recorrido, el chofer habló y dio detalles que luego fueron clave para que la policía pudiera atrapar al acusado.

“El nene estaba descompuesto, tenía hambre y el papá solo le daba golosinas. Tuvimos que parar un par de veces porque vomitaba”, contó el conductor en diálogo con la prensa.

“Estaba amarillo, volaba de fiebre”, agregó. Ante la evidente preocupación, le sugirió a Laurta que llevara al chico a un centro de salud, pero el hombre se negó. “Solo quería encontrar un lugar para cambiarlo y otro para cambiar dólares”, relató.

El recorrido no fue lineal. Primero pidieron ir a Concordia, pero en el camino Laurta cambió de opinión y decidió continuar hacia Gualeguaychú. Durante el viaje, el taxista notó que el hombre solo llevaba un bolso y una mochila, sin ropa adecuada para cambiar al niño. Además, Laurta hizo varias llamadas a hoteles de la zona para reservar habitación, entre ellos el Hotel Praga y el Hotel Berlín, donde finalmente los dejó.

“Estaba nervioso; a veces se exaltaba. Me dijo que tenía problemas con su ex y que le tenía bronca. Dijo que su ex era ‘una hija de p…’ y que le había ‘cagado la vida’”, señaló.

“El pibe le pedía varias veces que quería irse con su mamá. Y él le decía que por mucho tiempo no la iba a ver más”. “Se me heló el alma”, confesó.

Al día siguiente, el taxista se enteró por los medios del doble femicidio ocurrido en el barrio Villa Rivera Indarte. Sin dudarlo, se comunicó con la policía y entregó todos los detalles del viaje y el lugar donde Laurta se había alojado.

Gracias a ese testimonio, la policía pudo encontrarlo en la habitación 209 del Hotel Berlín, donde secuestraron un arma similar a la que se cree fue utilizada en el crimen. El niño fue resguardado y puesto a salvo.

EL HISTORIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL PERFIL DE LAURTA

Detrás de este brutal crimen se oculta un largo historial de violencia de género. Luna Giardina había logrado escapar de Uruguay hacia Córdoba junto a su hijo hace tres años, tras denunciar a Laurta por un intento de ahorcamiento. Pese a contar con un botón antipánico, no pudo activarlo el día del femicidio.

En sus redes sociales, Laurta se mostraba como un férreo activista antifeminista, vinculado al grupo “Varones Unidos” y expresaba discursos misóginos que cuestionaban la justicia con perspectiva de género.

EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Un operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos permitió la captura de Pablo Laurta. El niño fue rescatado sano y salvo, y la imagen de su abrazo con una agente que lo puso a salvo se viralizó, generando un profundo alivio en una comunidad conmocionada.

Laurta fue detenido en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, cuando intentaba organizar un traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay, su país de origen. La rápida acción policial frustró su fuga y puso fin a una intensa búsqueda que había comenzado el sábado tras el doble crimen.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR