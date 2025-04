Desde el martes 22 de abril, buscan intensamente a una adolescente de 15 años que desapareció en la ciudad de Río Gallegos. Ya pasaron mas de 24 y no hay resultados positivos sobre su paradero.

En este marco, Esmeralda Demetrio madre de la menor, habló con la prensa y apuntó duramente contra dos hombres (un padre y su hijo) que estarían involucrados en el caso. “Se la robaron”, aseguró la mujer y pidió la colaboración de todos para poder encontrar a su hija: "Tiene 15 años, ¿Cómo se va a ir de la casa sola?", remarcó.

Según indicó la mujer, su hija, identificada como Cristal Micaela Traico, salió de su casa para comprar una gaseosa en un supermercado de la zona. Sin embargo, nunca regresó a su casa.

En ese contexto, asegura que alrededor de las 15:30 fue secuestrada por dos hombres y trasladada en un vehículo a otra localidad de la provincia. “Ella nunca salió, no toma, no va a boliches, no tiene vicios. Estoy segura de que no se fue por su propia voluntad. Ellos vinieron y se la robaron”, resaltó.

En tanto, indicó que familiares de los presuntos secuestradores se comunicaron con ella. “Gente de 28 de Noviembre me llamó y me dijo que el hijo de 20 años y su padre la secuestraron. Quienes me llamaron son parientes de ellos”, indicó.

Con respecto a la investigación, Esmeralda se lamentó porque avanza con lentitud. “La Policía me dijo que están esperando la orden del juez. Ayer fueron al domicilio en 28 de Noviembre y el hombre estaba ahí, pero no lo detuvieron porque no tienen la orden judicial”, reveló. “Cualquier información, por mínima que sea, hay que comunicarla a la Policía”, agregó la mujer.

LA BÚSQUEDA DE CRISTAL TRAICO

Según informó la policía de Santa Cruz, la adolescente mide 1,70 metros, es de tez morena y, al momento de ser vista por última vez en Río Gallegos, llevaba un vestido amarillo y una cadena de oro.

Además, indicaron que también llevaba otras cinco pulseras y un reloj de marca Rolex. De esta manera, desde la policía pidieron a los ciudadanos que, ante cualquier información o novedad, se comuniquen con el 911 o en la comisaría más cercana.

