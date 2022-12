"Se fue de viaje y nunca volvió": buscan intensamente a un joven de Neuquén en Las Grutas

Un joven neuquino que se fue de viaje a Las Grutas para navidad es intensamente buscado. Su familia comenzó a compartir fotos y publicaciones en las redes sociales, al no recibir información de él desde el 24 de diciembre.

El joven, hasta el momento desparecido, se llama Karin Alberto Cejas tiene 26 años y es de barrio Altos de Limay de Neuquén. Su madre en comunicación con Telefé Neuquén, informó que no tiene información de él desde el pasado 23 de diciembre, que fue cuando viajó a la ciudad costera junto a su familia.

En este sentido la madre informó que el joven viajó a Las Grutas con su pareja e hijos a pasar la Navidad, sin embargo hace días no saben de él. Suponen que su desaparición se produjo después de que el decidiera marcharse luego de mantener una discusión con su pareja, quien también compartió en redes sociales la búsqueda de Karin.

«Ayer me llamaron de la policía de Río Negro para decirme que cabía la posibilidad de que mi hijo hubiese viajado el 24 a Neuquén», contó la madre y agregó «si él tomó el colectivo, que me digan en que colectivo se subió y a qué hora porque acá no llegó».

Hasta el momento personal policial comunicó que la búsqueda del paradero del joven de 26 años sigue vigente.