En la décima primera jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa habló Máximo Thomsen.

Según informó Clarín, tras ver entrar a tribunales a su madre, el rugbier comenzó a llorar y luego de prestar una breve declaración, donde contó que lucha contra una grave enfermedad, Máximo Thomsen pidió hablar.

El joven es uno de los rugbiers imputados en el caso y uno de los más comprometidos por los testimonios y las pruebas.

"¿Vos sabés lo que estoy sintiendo?": dijo el hermano de Máximo Thomsen en el cuarto intermedio del juicio

"Quiero pedir disculpas principalmente por que jamás en la vida se me hubiera ocurrido de tener intenciones de matar a alguien, dijeron varias cosas sobre mi. Tuve muchos años, no me reconocía. Quiero pedir disculpas porque es algo que nunca hubiera buscado", comenzó diciendo Thomsen.

Qué pasó el 18 de enero

El joven aseguró que se habían levantado como a la una de la tarde, “después de una noche que quisimos salir y no pudimos”, pero "como estábamos ente amigos y con mucha gente conocida en zarate que estaba en la zona, decidimos salir".

Luego indicó que en heladeritas fueron a la playa a tomar y para la noche “ya estábamos medio mamados”.

"Seguíamos tomando y como a las tres y media, cuatro decidimos ir para poder entrar al boliche para no perdernos al artista", agregó el rugbier.

Descontrolado: Apareció un impactante video de Máximo Thomsen golpeando violentamente una bolsa de boxeo

Respecto a la llegada al boliche, dijo: "Yo fui el primero que entré y fuimos directo la barra a canjear la consumición. Había mucha gente. Había tanto movimiento que se volaba el vaso. Nunca saqué el celular".

“Me acuerdo que en una ocasión yo digo 'por favor basta de empujar' y siento que alguien me responde 'estamos todo en la misma'. Cuando termino de decir eso me empuja alguien, me doy vuelta y era un amigo, que tenía un chichón”, manifestó Thomsen.

Sobre su salida del boliche, sostuvo que fue cuando vio a su amigo con el chichón.

“Me preguntaron si era el amigo y me sacaron a mi también. Me agarran de atrás, sentí presión muy fuerte. Me asusté. Trató de sacar las manos porque me estaban asfixiando. En eso escucho 'llévenlo a la cocina que los cagamos a palo'. Cuando estoy por pasar por el pasillito siento que me pegan dos piñas en las costillas”.

Encontraron ADN de Blas Cinalli en el cuerpo de Fernando y había sangre en las zapatillas de Thomsen

La pelea afuera del boliche

Al salir de Le Brique, Thomsen dijo que vio a uno de sus amigos que se estaba por meter en una “ronda de gente desconocida”.

“Salgo corriendo detrás de él y digo 'se van a pelear'. Y me pegan una piña en la cara. Lo primero que hago es defenderme tirando patadas. Pero jamás en la vida con la intención de matar a alguien”, dijo y comenzó a llorar

Además, agregó: “hace tres años que dicen que soy el líder”.

Noticia en desarrollo