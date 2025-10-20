¿Quién era el ciclista de 20 años que murió atropellado durante un entrenamiento en la Patagonia?

El accidente fatal ocurrió este lunes al mediodía en la intersección de las calles 8 y 11, un camino asfaltado entre Allen y Guerrico, muy transitado por ciclistas y trabajadores rurales. En ese lugar, Darío Drujera, un joven de 20 años oriundo de Allen, fue atropellado por un Chevrolet Onix conducido por un hombre de 30 años, proveniente de Plaza Huincul.

De acuerdo con las primeras pericias, el automovilista circulaba por la calle 8 en dirección a la Ruta 22, mientras que el ciclista lo hacía hacia General Roca. Por causas que aún se investigan, el conductor no logró verlo a tiempo y lo embistió violentamente en la intersección con la calle 11.

El dolor de una comunidad y un adiós lleno de afecto

La noticia del fallecimiento de Darío provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo y entre los vecinos de Allen. En redes sociales, amigos, compañeros de entrenamientos y allegados expresaron su tristeza y admiración por el joven:

“No hay palabras de consuelo. Muchas veces te cruzábamos entrenando o en alguna carrera, siempre tan amable y tan buena persona. Luchabas día a día para lograr tener tu bici de competición y, a pesar de todo, seguías adelante”, escribió un amigo.

Darío provenía del mundo del mountain bike, disciplina en la que demostraba talento y pasión, y en la que soñaba con competir profesionalmente. Su historia era conocida entre quienes compartían los entrenamientos en la zona rural del Alto Valle.

La intervención policial y judicial

Minutos después del siniestro, una ambulancia del hospital de Allen llegó al lugar, pero la médica interviniente solo pudo constatar el fallecimiento del ciclista. La escena se tornó aún más dolorosa cuando los familiares de Darío arribaron en moto, atravesando el control policial para acercarse al sitio del accidente y confirmar la trágica noticia.

Efectivos policiales preservaron el área hasta la llegada de la fiscal de turno de Roca, quien ordenó realizar el test de alcoholemia al conductor y dispuso las pericias accidentológicas y las fotográficas judiciales correspondientes. El cuerpo de la víctima fue trasladado para la autopsia, mientras que el vehículo quedó secuestrado a disposición de la fiscalía.