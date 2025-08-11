¿Qué se sabe sobre la muerte de la agente policial en el barrio Melipal?

La muerte de Deyanira Aylén Vázquez, una joven agente policial encontrada sin vida en su vivienda del barrio Melipal, se investiga desde el inicio bajo la hipótesis de femicidio. La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, coordina las medidas de prueba y mantiene demorado a la pareja de la víctima, cuya situación procesal se definirá en las próximas horas.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la autopsia se realizará este lunes en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Este examen será clave para determinar la causa y circunstancias del deceso, así como si las lesiones detectadas son compatibles con un femicidio.

Pericias y medidas inmediatas

La fiscal solicitó que el detenido sea examinado por médicos del Poder Judicial y que se le practiquen pruebas para detectar posibles restos de pólvora en su cuerpo. El informe preliminar de la autopsia, junto con los resultados de estas pericias, será determinante para decidir si se formula una acusación en su contra.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Durante la jornada del domingo, Inaudi tomó declaración a personal policial, familiares y vecinos de la víctima para reconstruir las horas previas al hallazgo y buscar indicios de violencia. Además, se dispuso un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona para verificar la presencia de terceros y los movimientos en las horas críticas.

La joven, de 27 años, fue encontrada cerca del mediodía del domingo, recostada sobre una cama. La escena fue preservada por Criminalística para realizar pericias y recolección de evidencias. Desde el inicio, la fiscalía activó los protocolos específicos para casos de femicidio, que incluyen acompañamiento a la familia y medidas de resguardo de la prueba.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Las horas previas al hecho

Según la investigación, cerca de las nueve de la mañana del domingo llegó al domicilio el hermano de la víctima, quien dialogó con el detenido y recibió de su parte el arma reglamentaria de Deyanira, con la indicación de descargarla. Luego, el hombre se retiró del lugar.

De acuerdo con el testimonio, Deyanira pidió a su hermano que le devolviera el arma porque debía ir a trabajar. El hermano notó un ambiente alterado en la vivienda: muebles y objetos fuera de lugar, un vaso roto en el piso y daños en una ventana. Por la tensión, decidió retirarse junto a una amiga. Horas despu��s, fue notificado de la tragedia.

La fiscalía continuará con la etapa de investigación bajo secreto de sumario. Una vez obtenidos los informes de autopsia, pericias y relevamientos, se definirá si corresponde formular cargos contra el detenido en una audiencia.