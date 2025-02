"Qué se pudra..:": el papá de uno de los asesinos de Kim Gómez destrozó a su hijo con fuertes frases

El papá de uno de los delincuentes detenidos por el asesinato de Kim Gómez en la localidad bonaerense de La Plata lanzó un durísimo mensaje responsabilizando a su hijo.

El hombre contó que había ido a comprar cubiertas a Buenos Aires y cuando estaba volviendo "mi hija me dice 'Papi, Tobías se robó un auto y mató a una nena'. Le dije que me lo retenga por ahí y lo entregamos. Ya venía renegando mucho con él porque hace 20 días se robó otro auto", contó.

En ese sentido, añadió que “él empezó a consumir hace dos o tres años atrás, con 14 años. Empecé a ver que fumaba cigarrillo, después marihuana y empezamos con los problemas. Dejó el colegio y no quiso volver. Hubo muchos problemas en el medio y no lo internamos porque estaba rebelde, te dabas vuelta y se iba. A veces me hacía frente y le tenía que pegar”, lamentó.

De manera contundente, agregó que cuando el joven estaba detenido en una comisaría, él "no lo quería retirar", sino que "lo manden a otro lado": "Lo sueltan y me lo entregan porque no podían tenerlo ya que era menor".

"Después él andaba en la calle porque está perdido en la droga. Este último trabajaba conmigo y me di cuenta que me afanaba las cosas. Entonces lo eché a la calle", resaltó.

"Mi hijo es una mierda de persona, pero va a pagar por lo que hizo. Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo pienso sacar, que se pudra y que pague ahí adentro”, descargó con mucha bronca.

Por otro lado, dijo que también fue clave en la detención del otro menor: “Yo mismo los llevé en el patrullero a la casa del chico, y les dije que era el que estaba con mi hijo anoche”.

Dos menores de 14 y 17 años fueron detenidos por el crimen de la niña, mientras que la autopsia ha determinado que la causa de su muerte fue el resultado de los golpes sufridos tras ser arrastrada por un vehículo.