Luego de finalizar la décima segunda jornada del juicio a los rugbiers acusados de matar a golpes y patadas a Fernando Báez Sosa, habló la madre del chico fallecido.

“Que nos pidan perdón no nos devuelve a nuestro hijo”, explicó Graciela Sosa.

Según informó Télam, Silvino Báez, agregó: “Le digo a la sociedad que Fernando es la víctima, le rompieron la cabeza”.

Qué había dicho Thomsen

El rugbier declaró el pasado lunes, en el inicio de la tercera semana del juicio y pidió perdón.

"Quiero pedir disculpas principalmente por que jamás en la vida se me hubiera ocurrido de tener intenciones de matar a alguien, dijeron varias cosas sobre mí. Tuve muchos años, no me reconocía. Quiero pedir disculpas porque es algo que nunca hubiera buscado", sostuvo el Máximo Thomsen.