¿Qué hipótesis se manejan sobre la mujer que era intensamente buscada y apareció muerta?

La búsqueda de Norma Beatriz Gatica, vecina de Cipolletti desaparecida desde el viernes pasado, tuvo un desenlace triste este martes al mediodía. Su cuerpo fue hallado en un canal de riego secundario, en la zona de calle Pacheco, cerca de la terminal de ómnibus. El hallazgo fue confirmado por la fiscalía local tras el reconocimiento familiar.

Según precisó el fiscal de turno, el hallazgo se produjo alrededor de las 11, luego de que personal policial y canes especializados rastrillaran la zona. La búsqueda se había orientado allí porque las cámaras de seguridad mostraron un objeto flotando en el canal, lo que llevó a intensificar el trabajo en ese sector.

Los bomberos y efectivos de la Comisaría 32 lograron rescatar el cuerpo, que estaba atrapado en un cúmulo de basura que arrastraba la corriente. Una vez identificado, se notificó de inmediato a la familia.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La investigación previa

Desde que se denunció la desaparición, la policía realizó múltiples operativos: rastrillajes, entrevistas a allegados, análisis de cámaras de seguridad y levantamiento de rastros en la vivienda. También se extendió la búsqueda hacia General Roca, a partir de testimonios que ubicaban a la mujer en esa ciudad.

El comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional V, explicó que el lunes una cámara había registrado un bulto en el agua, lo que reforzó la hipótesis de que el cuerpo podía encontrarse en el canal. Con esa información, se diagramó el operativo que finalmente permitió localizarlo.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

La autopsia en General Roca

El cuerpo fue trasladado este martes por la tarde hacia General Roca, donde el Cuerpo de Investigación Forense realizará la autopsia el próximo jueves 4 de septiembre. Según fuentes judiciales, la demora responde a que el cuerpo estuvo varios días bajo el agua, lo que requiere un proceso de enfriamiento para que los órganos puedan ser examinados con mayor precisión.

En esta primera etapa no se detectaron signos de violencia a simple vista, aunque será el estudio forense el que determine las causas concretas del fallecimiento.