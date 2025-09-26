Los vecinos de la localidad de Puerto Tirol, a unos 15 kilómetros de Resistencia, en la provincia de Chaco, se vieron sorprendidos la tarde del jueves por el hallazgo de un objeto misterioso y de grandes dimensiones, más específicamente un cilindro metálico de 1,70 metros de largo por 1,20 metros de diámetro, que habría caído del cielo y quedó incrustado en el suelo de un campo privado conocido como Campo Rossi.

Sin saber de qué se trataba, los vecinos dieron aviso a la policía, que llegó hasta el lugar y también quedó impactada por el inusual objeto. ¿Qué es? fue la pregunta que rápidamente surgió sin tener respuesta alguna entre los presentes, que no podían salir del asombro.

Con el permiso del dueño de la propiedad, Ramón Ricardo González, ingresó personal del Departamento de Bomberos Metropolitano para descartar riesgos explosivos. Tras la inspección inicial, el artefacto quedó bajo custodia y actualmente solo se permite el acceso de personal técnico especializado para realizar pericias, según publicó El Tribuno.

Los testigos sugieren que podría tratarse de chatarra espacial desprendida de alguna misión de SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre de qué se trataría exactamente.

Pero, en caso de confirmarse esta versión, sería uno de los primeros casos registrados en el NEA y el NOA de basura espacial caída en territorio argentino.

La Policía del Chaco ya abrió una investigación y aguarda los resultados de las pericias técnicas para establecer su procedencia exacta.

El cilindro, según pudo establecerse, está fabricado en fibra de carbono y presenta un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos, además de válvulas y un número de serie grabado en su superficie, características propias de componentes utilizados en cohetes y tanques de combustible.

La región chaqueña no cuenta con antecedentes recientes de basura espacial; la provincia cuenta con un lugar emblemático: Campo del Cielo, en el extremo oeste chaqueño, donde hace miles de años impactó una lluvia de meteoritos metálicos. Allí se halló en 2016 el meteorito “Gancedo”, de 30,8 toneladas, considerado uno de los tres más grandes del mundo. Este antecedente refuerza la fascinación local por los fenómenos provenientes del espacio.