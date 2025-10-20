“Pruebas contundentes y una camioneta clave”: lo que se sabe del caso Azul Semeñenko

El caso por el transfemicidio de Azul Semeñenko sumó este lunes un nuevo capítulo. En una conferencia de prensa, el fiscal jefe Agustín García confirmó que el Ministerio Público Fiscal pedirá prisión preventiva para el hombre de 59 años detenido, acusado de haber asesinado a la trabajadora estatal desaparecida el 24 de septiembre y hallada veinte días después.

La audiencia de formulación de cargos, prevista inicialmente para este lunes, fue reprogramada para el martes 21 a las 8:30 por decisión del juez Cristian Piana, luego de que la defensa del acusado solicitara una prórroga para interiorizarse en la causa.

Pruebas contundentes: videos, evidencias biológicas y una camioneta

Durante su exposición ante los medios, García aseguró que el cuadro probatorio es sólido y determinante. “El Ministerio Público Fiscal está en condiciones de formular cargos. Contamos con videofilmaciones, evidencias biológicas, el escenario del crimen y el vehículo utilizado para el descarte del cuerpo”, detalló.

La fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo de la investigación, explicó que el operativo del sábado fue clave: se realizaron allanamientos en una vivienda del barrio Belgrano y en un taller mecánico, donde se secuestraron diversos objetos de interés. Entre ellos se encuentra la camioneta del sospechoso, presuntamente usada para trasladar el cuerpo de Azul hasta un canal en calle Pergamino y Trenque Lauquen.

El informe de la autopsia confirmó que la víctima sufrió múltiples lesiones punzocortantes y golpes con elementos contundentes, y que su cuerpo fue hallado envuelto en una lona y con ataduras. García precisó que se secuestraron dos posibles armas que serán analizadas por peritos criminalísticos y médicos forenses para determinar si fueron utilizadas en el crimen.

Un único autor y una hipótesis de crimen de odio

El fiscal jefe descartó la intervención de terceros y sostuvo que el acusado actuó solo. “De todas las pruebas reunidas hasta ahora, no surge ninguna evidencia que indique la participación de otra persona”, afirmó.

Además, ratificó que el caso se investiga como un transfemicidio, ya que se presume que el crimen fue motivado por la identidad de género de la víctima. García subrayó que se aplican los protocolos de la Unidad de Perspectiva de Género y la UFEM, siguiendo los estándares internacionales en casos de violencia hacia personas trans.

El detenido y su vínculo con la víctima

El acusado de 59 años, domiciliado en Neuquén capital, no tenía relación previa con Azul, según los primeros resultados de la investigación. El fiscal indicó que el sospechoso ya había sido imputado por otros delitos años atrás, aunque sin condenas firmes, y permanece bajo custodia del MPF desde su detención.

La víctima, de 49 años, trabajaba como auxiliar de servicio en el Centro de Atención a las Víctimas (CAV) de violencia de género, donde sus compañeras impulsaron la búsqueda desde el día de su desaparición y hoy reclaman justicia.

Celulares y rastreo de antenas: el hilo tecnológico de la causa

La fiscal Inaudi confirmó que en la vivienda del acusado se secuestraron varios teléfonos celulares, uno de los cuales podría pertenecer a Azul Semeñenko. “El móvil fue apagado el 25 de septiembre, y ese dato coincide con el último registro de antena detectado en la zona de Chocón y Paimún, a las 4:20 de la madrugada”, indicó.

Ese dato fue determinante para orientar la investigación del Departamento de Seguridad Personal, que comenzó los rastrillajes en la península Hiroki y el río Limay el 7 de octubre. La denuncia por desaparición había sido presentada el 30 de septiembre por una compañera de trabajo, luego de que Azul faltara a su puesto y no asistiera al hospital Castro Rendón, donde tenía un turno programado para una reasignación de género.