PUERTO MADRYN (ADNSUR)- Este martes se dio a conocer la detención de un joven de 26 años, quien se introdujo en el patio de la casa de una abuela de 76, se bajó el pantalón y le mostró sus genitales. El hecho ocurrió en la ciudad de Puerto Madryn y el hombre fue identificado como Omar Robles, a quien se le formularon cargos por los delitos de “violación de domicilio y exhibiciones obscenas".

A través de las redes sociales del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la localidad chubutense se posteó la foto del joven pero se tapó parte del rostro, tal como sucede ante cada publicación sobre un involucrado en un hecho delictivo. Esto nuevamente generó una polémica entre los usuarios que cuestionaron y reclamaron por qué no se mostraba el rostro completo del detenido.

DETENIDO POR EXHIBICIÓN OBSCENA A MUJER DE 76 AÑOS Omar Robles, de 26 años, fue detenido luego de ingresar en una... Posted by Ministerio Público Fiscal Puerto Madryn on Tuesday, November 10, 2020 Ministerio Público Fiscal Puerto Madryn

Ante la reiteración de estos pedidos, desde el Facebook del MPF brindaron una explicación. ¿Por qué no se publica la cara?: “Una de las razones es el principio de inocencia. Y otra está vinculada al proceso penal”, señalaron al detallar que a veces el fiscal necesita realizar una rueda de reconocimiento de personas con la víctima o testigos, para que sirva como prueba en el caso judicial.

Si la cara fue publicitada, la defensa puede alegar que lo reconocieron por dichas imágenes y no precisamente por ser quien cometió el delito. Y pueden pedir la nulidad de dicha prueba.

"Por tales motivos aunque las personas pidan que se revelen los rostros, se lleva a cabo esta práctica, para apegarse al principio de inocencia y no afectar una posible investigación del caso. Si no se tapa el rostro del detenido y este es publicado, el abogado defensor de esta persona puede alegar que lo reconocieron por dichas imágenes y no precisamente por haber sido quien cometió el delito, lo cual anularía el reconocimiento", señalaron.