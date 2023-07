El pasado domingo, una adolescente de 15 años salió a pasear a su perro en el barrio Estación Flores en Córdoba. Sin embargo, todo terminó en tragedia.

La menor fue atacada por dos perros de raza dogo que se habían escapado del patio de una casa y también hirieron a un hombre de 40 años En tanto, un vecino mató a los perros a puñaladas.

Según informó TN, tras el hecho, la chica quedó internada inconsciente en el Hospital de Urgencias Municipal, pero en la madrugada de este lunes murió, debido a las graves heridas.

Tras el caso que conmocionó al país, el dueño de los canes, pidió disculpas públicas por lo sucedido.

“Pido mil perdones a la familia, no fue mi intención”, sostuvo el hombre a El Doce TV.

“No puedo decir nada porque no estuve. En otro momento hablaré, lo único que digo es que le pido mil perdones a la familia, no fue la intención de esta casa”, agregó.

Además, según mencionó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el dueño de los dogos quedó imputado por “homicidio culposo y lesiones culposas”.

QUÉ DIJO EL VECINO QUE MATÓ A LOS DOGOS

El hombre que asesino a los perros a puñaladas, sostuvo que el dueño de los perros, los trajo del campo. “Los trajeron con la sangre para ser cazadores. Los dos eran cazadores, una cosa es que te pueda morder como un acto de defensa, y otra es que quieran matar a todos”. señaló.

Y se refirió al ataque que padeció su hermano en una ocasión, “el se salvó de casualidad cuando quiso ayudar a otros perros que eran atacados. Ellos en vez de atacar a los perros atacan a las personas. ¿A dónde está el cuidado y la educación que le han dado?”.

Por último, se refirió a la muerte de los dogos y sostuvo que “fue una situación fea”.

“Nunca maté a un animal y a mí me encantan los perros. Tener que hacer lo que hice no me gustó. Esos no eran perros, eran máquinas para matar, para asesinar. Vos pasás por adelante de la casa y tenés miedo. Mi sobrino no quiere pasar por adelante de la casa por miedo a que lo ataquen”, cerró.