COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) Sebastián Alejandro Pinto, el camionero que está acusado de atropellar y matar a un trapito en Comodoro, fue sometido este sábado a la audiencia de control de detención por la muerte de Cristian Soto. En ese marco, declaró y aseguró que no escuchó lo que le dijo el testigo del accidente.

El chofer contó que el lunes salió de Cipolletti, cargado con destino a Río Gallegos, y cuando ingresó a Comodoro Rivadavia lo hizo “respetando todo, cargado, sin ningún tipo de problema”.

Sobre el momento del accidente, sostuvo: “El semáforo de la Axión estaba en rojo y dando la marcha salí, y en el otro semáforo de la YPF había unos autos y estaba en rojo, entonces cuando se puso en verde salí en mi marcha, despacio, normal, pero cuando paso el semáforo veo que alguien me hace señas. Yo venía con el equipo de frío en marcha, pongo balizas y busco un lugarcito para tirarme a la colectora porque vi que un auto me había hecho señas. Cuando el auto vio que yo me tiraba al costado pasó de largo, entonces me bajé y digo ‘vendré perdiendo algo’, porque suele pasar. Entonces me bajé, recorrí dos veces el camión, no vi nada extraño, nada golpeado, ni roto y retomé mi camino con destino a San Julián”.

Pinto aseguró que a la salida de Comodoro fue parado por inspectores. “Me detienen, y le pregunto “¿pasó algo oficial?’ y me dice ‘no, recién acaba de haber un accidente, estamos buscando un camión que se fugó’. Me quedó ahí, miran el camión, me dicen ‘buscamos alguna mancha de sangre, algo’. Me tuvieron ahí dos minutos, tres minutos y me dicen ‘prosiga su marcha’, y me voy”.

El camionero aseguró que se quedó "intrigado" por lo sucedido. A la noche se lo comentó a su señora por teléfono, pero en las noticias decían que era un camión gris. “Entonces me quede tranquilo. Seguí haciendo mi reparto, descargue en San Julián, fui a Piedrabuena y pegue la vuelta. Y ayer al mediodía me detienen en Comodoro”, recordó.