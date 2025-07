La noche del pasado lunes 7 de julio de 2025 se transformó en una pesadilla para la familia de Claudio Occhiuzzi, suegro del futbolista argentino Nahuel Molina, campeón del mundo en Qatar 2022 y jugador del Atlético de Madrid.

Ocho delincuentes armados irrumpieron de manera violenta en su vivienda de Lanús Este, en el sur del conurbano bonaerense, mientras la familia cenaba en el living.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30, cuando la familia estaba reunida en la casa ubicada sobre la calle Eva Perón. Según el propio Occhiuzzi, todo comenzó con ruidos extraños en la ventana del comedor. Al acercarse, un hombre vestido completamente de negro lo sorprendió, le apuntó con un revólver en la cabeza y, detrás suyo, ingresaron al menos tres delincuentes más.

“Me pusieron el revólver en la cabeza y después entraron tres más. Me llevaron al dormitorio, me hostigaron, me golpearon y me exigían que les dijera dónde tenía la plata. Me decían que si no les daba dinero iban a matar a mis hijos delante mío”, relató la víctima, aún conmocionada por el ataque.

Mientras tanto, su pareja y sus hijos fueron reducidos y mantenidos en el living bajo amenaza. Los asaltantes, que se comunicaban por handy con una mujer que coordinaba los movimientos desde el exterior, buscaban dinero y objetos de valor. Revolvieron habitaciones, tiraron al piso camisetas de fútbol de Nahuel Molina y otros recuerdos familiares, pero no prestaron atención a esos objetos: “Lo que querían era plata, buscaban plata en todo momento”, remarcó Occhiuzzi.

EL ASALTO QUE TERMINÓ EN UN TIROTEO CON LA POLICÍA

El asalto se produjo en el marco de una investigación policial previa: personal de la DDI Morón había detectado, a través de las cámaras municipales, la circulación de un vehículo bajo investigación por robo agravado.

Los efectivos comenzaron a seguir ese auto hasta que llegó a la puerta de la casa de Occhiuzzi. Cuando intentaron interceptarlo, el conductor aceleró, chocó a un patrullero y abrió fuego contra los agentes, desatando un tiroteo en plena calle.

Al escuchar los disparos, parte de la banda intentó escapar por el fondo de la vivienda. “Querían salir por el fondo, así que los acompañé e intenté abrir la reja, pero de los nervios no podía. En todo momento me ponían el revólver en la cabeza y me gatillaban”, contó la víctima.

En ese instante, algunos delincuentes lograron huir, pero otros tres fueron acorralados por la policía tras una persecución que incluyó ingresos a viviendas y hasta a la terraza de un gimnasio cercano. Una mujer que se encontraba entrenando grabó el momento en que los agentes, con armas largas, irrumpieron en el gimnasio y subieron al segundo piso para ubicar a los sospechosos.

LOS DETENIDOS DEL VIOLENTO ROBO AL SUEGRO DE NAHUEL MOLINA

El primer detenido, D.D.A.B., de 23 años, fue capturado con un celular, pasamontañas, guantes de látex y una barreta de hierro. Este joven tenía pedido de captura por robo agravado y asociación ilícita desde julio de 2022 en Lomas de Zamora.

El segundo, F.N.G.J., de 22 años, fue hallado a dos cuadras del lugar tras intentar ocultarse en una vivienda; tenía un revólver calibre .357 Magnum y estaba herido de bala en una pierna, producto del enfrentamiento con la policía. También pesaba sobre él una orden de detención por robo dictada en La Matanza a principios de 2023. El tercer detenido, B.I.B., de 20 años, fue interceptado en el cruce de Prieto y General Rodríguez por la Policía Local de Lanús.

Durante el operativo, se secuestraron armas de fuego, una mochila negra, herramientas para forzar cerraduras, una pistola 9 mm con cargador extensible y “miguelitos” metálicos usados para inutilizar neumáticos policiales. Los delincuentes incluso robaron un segundo vehículo a un hombre de 43 años durante la fuga, aunque la víctima resultó ilesa.

La causa está a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Ituzaingó. Los tres detenidos quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, por efracción y con arma de fuego. El móvil policial involucrado en el inicio del enfrentamiento recibió disparos y daños por la colisión, pero los agentes resultaron ilesos. Personal de la Policía Científica trabajó en la escena para recolectar pruebas.

A pesar de la brutalidad del asalto y la violencia desplegada por los delincuentes, ninguna de las víctimas sufrió lesiones físicas. Sin embargo, el impacto psicológico fue profundo. “Pensé que me iban a matar”, confesó Occhiuzzi a los medios locales.

La noticia llegó rápidamente a Nahuel Molina, quien desde España expresó tristeza y preocupación por la seguridad de su familia. “Mi hija me llamó de inmediato, pero realmente quedé tan mal que no pude hablar. Después sí, al otro día hablé y estuve mensajeando con Nahuel. Ellos ahora están en Ibiza descansando antes de empezar la temporada nueva”, relató el suegro del futbolista