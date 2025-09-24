Familias, vecinos y organizaciones feministas se movilizaron este miércoles y jueves en distintas localidades de Neuquén y Río Negro para reclamar justicia por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, ocurrido en Florencio Varela, Buenos Aires. Las marchas se desarrollaron bajo la consigna “Ni una menos” y buscan visibilizar la violencia de género que sufrió el grupo de jóvenes.

En Viedma, la movilización partió de la calle Buenos Aires y culminó en la Plaza San Martín, donde se realizó un acto en memoria de las víctimas. Familiares y amigos participaron de la convocatoria junto con colectivos feministas locales, expresando su indignación y dolor ante los hechos.

En El Bolsón, la concentración se realizó en la Plaza Pagano, convocando a vecinos y organizaciones sociales a sumarse al reclamo por justicia y visibilización del crimen.

Movilizaciones en Neuquén

En la ciudad de Neuquén, la marcha se desarrolló el jueves 25 de septiembre, con punto de encuentro en el Monumento a San Martín, bajo la consigna “Paren de matarnos. ¡Justicia por Brenda, Lara y Morena!”. Los organizadores invitaron a la comunidad a participar para exigir el fin de la violencia hacia las mujeres y fortalecer el mensaje de prevención y conciencia social.

El caso conmocionó a la sociedad: las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza. Fueron engañadas por una banda transnacional de narcotráfico, asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la identificación de las víctimas mediante tatuajes y señas particulares. La investigación permitió reconstruir el recorrido de las jóvenes, desde La Matanza hasta Florencio Varela, utilizando imágenes de cámaras de seguridad y análisis de teléfonos celulares.

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas, incluido el dueño de la vivienda donde se hallaron los cuerpos. La camioneta usada para trasladar a las víctimas fue encontrada incinerada a pocos metros del lugar, mientras que las fuerzas de seguridad continúan con las pesquisas para esclarecer todos los detalles del crimen.