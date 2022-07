"Pareciera que me suspenden porque soy mujer y porque el caso es mediático", afirmó la polémica jueza Mariel Suárez

Tal como anticipó ADNSUR, el Tribunal de Enjuiciamiento suspendió a la jueza Mariel Suárez, en una sesión que se realizó este último martes en la ciudad de Rawson, accediendo a la medida cautelar solicitada por el Consejo de la Magistratura.

En este marco, tienen que llevar adelante todavía el sumario para investigar la conducta de la jueza, ante la denuncia del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

Es la primera vez en la historia que se accede a la suspensión cuando todavía no terminó el sumario sino que la investigación está en marcha.

Suárez habló tras conocer la medida y criticó fuertemente la suspensión: “es muy violenta esta decisión que tomaron, muy arbitraria”, apuntando a sus denunciantes y el juez Daniel Báez.

Suárez se presentó en el Tribunal de Enjuiciamiento con el abogado defensor público Jorge Benesperi. "Hicimos una presentación, en vez de presentar una cautelar, lo que hicimos fue pedir una audiencia al Tribunal. Primero, la idea fue que nos dijeran cómo estaba constituido, para recusar a los miembros que considerábamos no correspondía que estén, y después, quisimos que nos den una audiencia, como corresponde en cualquier proceso", detalló a Diario Crónica.

"Nuestro objetivo fue que respetaran nuestro derecho a ser oídos, es algo que está dentro de las garantías del proceso legal. Sin embargo, no nos escucharon y tomaron una decisión muy prematura, porque el sumario en el Consejo de la Magistratura recién se inicia”, expresó la jueza.

Mariel Suárez continuó con su análisis sobre la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento y calificó como “extemporáneo” el fallo que se conoció el último martes. “Voy a tratar de defenderme con todas las acciones que tenga a mi alcance, para lograr que ellos vean que no hay ninguna infracción”, dijo.

“Vuelvo a insistir, están atentando desde todas partes contra mi derecho de defensa. Además, hay que fijarse en otra cosa. Pareciera ser que a cualquier juez que denuncian, estando en cualquier causa, ya lo pueden suspender de entrada, ya se lo pueden sacar de encima”, sostuvo Suárez.

“Prácticamente, esto es como si estuvieran prejuzgándome, como decir directamente que soy culpable, cuando en realidad, sabemos que hay muchas personas, como dije en la entrevista anterior, que han llegado denunciadas al jury, y yo recién estoy en sumario en el Consejo de la Magistratura. Hay personas, como el fiscal Héctor Iturrioz, pero no solo él, que han iniciado el jury trabajando y lo han terminado también trabajando", agregó.

Y manifestó que "es muy violenta esta decisión que tomaron, muy arbitraria. Pareciera ser que me suspenden porque soy mujer y porque el caso es mediático. No he visto ningún caso en donde hayan tratado de esta manera a la gente”, concluyó Suárez.

EL JUICIO A MAI BUSTOS

El Superior Tribunal de Justicia ordenó que se realice un nuevo juicio de imposición de pena contra Cristian ‘Mai’ Bustos, el preso visitado por la jueza Mariel Suárez, hoy suspendida en su cargo.

En el nuevo proceso penal se deberá resolver la pena que corresponde a Bustos por haber matado a su bebé en el año 2005, ya que la corte provincial confirmó que el crimen es agravado por el vínculo, cuando un fallo del año 2020 había desechado ese agravamiento porque no se presentó, en el juicio, el certificado de nacimiento del bebé.