“Pagá o te escrachamos”: extorsionaron por más de $1.000.000 a un hombre tras entrar a una página de citas

Un hombre de 32 años domiciliado en La Plata denunció haber sido víctima de una violenta extorsión luego de ingresar a una página web de servicios sexuales.

Según relató ante la justicia penal, únicamente había consultado precios y detalles de contratación, sin concretar ningún encuentro. Sin embargo, dos semanas después comenzó a recibir llamadas amenazantes desde tres números telefónicos distintos, lo que desató una verdadera pesadilla para él.

ENTRÓ A PÁGINAS DE CONTENIDO SEXUAL Y LO EXTORSIONARON POR MÁS DE $1.000.000

En esas comunicaciones, quienes lo contactaban no solo conocían su nombre, sino que también tenían datos de su trabajo, domicilio y otros detalles personales sensibles. Las amenazas tenían como objetivo extorsionarlo para que abonara sumas de dinero bajo la advertencia de que, de no hacerlo, se expondría públicamente su identidad y detalles íntimos.

“Nos hiciste perder el tiempo. Nuestras chicas no están para eso. Pagá o te escrachamos”, fue una de las frases intimidatorias que le decían los extorsionadores, según la declaración de la víctima.

El temor de que su vida privada y reputación se vieran dañadas lo llevó a ceder ante la presión y aceptar las exigencias económicas de los delincuentes, realizando tres transferencias bancarias que sumaron un total de 1.100.000 pesos a una persona identificada con las iniciales A.E.A.

No obstante, a pesar de los pagos, las amenazas persistieron e incluso se intensificaron, lo que finalmente llevó al hombre a presentar la denuncia formal ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata. La investigación se encuentra en curso, con los agentes trabajando para identificar a los responsables de esta red delictiva, que, según se sospecha, está especializada en chantajes virtuales a través de plataformas digitales, incluidas páginas de citas y redes sociales.

UN MODUS OPERANDI PREOCUPANTE

Este caso no solo refleja la vulnerabilidad de usuarios de sitios de servicios sexuales, sino que también pone en marcha una alerta sobre la sofisticación que adoptaron ciertos grupos delictivos dedicados a la extorsión y el chantaje virtual. Aprovechándose del temor a la exposición y la estigmatización social, estas organizaciones buscan obtener beneficios económicos significativos de sus víctimas.

Los delincuentes recolectan datos personales de los usuarios que acceden a estos portales y utilizan esa información para amedrentarlos a través de intimidaciones telefónicas o por otros medios digitales. La extensión y persistencia de las amenazas, incluso tras haber recibido dinero, indica que la intención del grupo es maximizar sus ganancias mediante el miedo y la vulnerabilidad.

Por último, las autoridades aconsejaron extremar las medidas de privacidad, evitar compartir datos personales en plataformas no confiables y denunciar cualquier intento de chantaje o amenaza. La justicia manifestó que los delitos de extorsión virtual, entre ellos el conocido “porno-extorsión”, son delitos graves y no son excarcelables.