“Operación Comando Crypto”: secuestran dinero, metales y criptomonedas en allanamientos en la cordillera

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo veinte allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, varios de ellos en San Martín de los Andes, en el marco de una investigación por contrabando y lavado de activos.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el contexto de la causa conocida como “Operación Comando Crypto”, iniciada en 2023.

Durante los operativos, los agentes irrumpieron en propiedades de lujo ubicadas en la zona cordillerana neuquina, que funcionaban como centros logísticos y financieros de la organización. Según las pericias, en esos domicilios se almacenaban grandes sumas de dinero en efectivo y se administraban activos digitales usados para ocultar los fondos ilícitos.

Millonario secuestro de dinero y criptomonedas

El resultado de los procedimientos fue impactante:

4,4 millones de dólares estadounidenses,

473 millones de pesos argentinos,

44.090 USDT (una criptomoneda estable vinculada al dólar), además de vehículos de alta gama, camionetas, un camión, armas de fuego, notebooks, máquinas contadoras de billetes y pendrives con información contable.

Las autoridades también detuvieron a nueve personas, entre ellas una ciudadana china acusada de violar el Régimen Penal Cambiario.

“Las ganancias eran cobradas en criptoactivos desde cuentas radicadas en China y Hong Kong, lo que les permitía mover grandes sumas sin pasar por el sistema financiero tradicional”, indicaron fuentes de la investigación.

Cómo operaba la red criminal internacional

De acuerdo con el expediente judicial, la organización realizaba contrabando de cobre y metales ferrosos hacia Estados Unidos, utilizando Bolivia y Paraguay como países de tránsito.

Las operaciones eran encubiertas mediante el uso de criptomonedas y empresas pantalla, lo que les permitía blanquear las ganancias y evadir los controles del sistema bancario argentino.

Uno de los principales implicados habría concretado 425 operaciones con criptomonedas por más de 21 millones de USDT entre 2021 y 2025, lo que evidencia el volumen millonario del circuito ilegal.

La investigación tiene ramificaciones en varios países y se apoya en la cooperación con agencias de inteligencia financiera y aduanera de Brasil, Paraguay, Estados Unidos y China.

La “Operación Comando Crypto”, iniciada en 2023, ya había revelado una red de lavado transnacional que utilizaba criptoactivos para mover capitales provenientes del contrabando. En esta nueva etapa, las pesquisas se centraron en el núcleo argentino de la organización, integrado por empresarios y operadores financieros con sedes en Neuquén, Buenos Aires y el norte patagónico.