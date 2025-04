La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó este miércoles un acto en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde entregó uniformes a agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) confeccionados por detenidos.

Según informaron fuentes oficiales, es la primera renovación integral del uniforme penitenciario en más de 13 años. La última distribución había tenido lugar en 2012. “Esta nueva entrega representa un salto de calidad para la profesionalización de la fuerza y para su imagen institucional, acorde al nuevo paradigma de orden, productividad y responsabilidad que impulsa el Gobierno Nacional”, remarcaron desde la cartera de Seguridad.

Durante la ceremonia, se exhibieron los nuevos uniformes grises, hechos por personas privadas de la libertad en talleres instalados dentro de las unidades penitenciarias. “El programa ‘Manos a la Obra’ se inscribe en una política penitenciaria de ‘Ocio 0’, que promueve actividades productivas como eje de orden, disciplina y reinserción”, agreraron desde el Ministerio.

“La cárcel no puede ser un lugar de privilegios ni de ocio financiado con el esfuerzo de los argentinos. Cada detenido debe contribuir con tareas productivas. El que no trabaja, no cobra”, afirmó la Bullrich durante su discurso.

La entrega de este miércoles incluyó más de 3.000 uniformes, parte de una producción total que supera las 6.500 unidades, elaboradas en los complejos penitenciarios de Marcos Paz, Güemes, Senillosa, Luján de Cuyo, Santa Rosa, Jujuy, y los complejos IV de Mujeres y VII de Ezeiza.