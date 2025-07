“Nunca me dejes”: el desgarrador mensaje del papá de Kim Gómez, la nena asesinada en La Plata

A casi cinco meses del crimen que conmocionó al país, Marcos Gómez, el padre de Kim, la niña de 7 años asesinada tras ser arrastrada por delincuentes que le robaron el auto a su madre en La Plata, publicó un mensaje desgarrador en sus redes sociales luego de abrir por primera vez el vehículo involucrado en el trágico hecho.

Kim falleció a fines de febrero pasado en Altos de San Lorenzo, una localidad del partido bonaerense mencionado anteriormente. La nena viajaba en el asiento trasero del vehículo cuando dos delincuentes abordaron a su madre para robárselo. Tras el violento asalto, escaparon con la niña adentro, quien quedó atrapada por el cinturón de seguridad. Fue arrastrada por varias cuadras antes de que los ladrones abandonaran el vehículo.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

“Hoy me animé a retirar ese auto que tanto me costó en su momento y hoy ya no me importa”, escribió el viernes en su cuenta de Instagram, junto a una foto de una botellita infantil del Ratón Mickey que aún permanecía en el interior del Fiat Palio rojo. La misma que su hija usaba todos los días.

En su mensaje, Marcos expresó el dolor por lo que debió ser un símbolo de protección y comodidad: “ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad para no andar en la calle caminando o viajando en colectivo para llegar al colegio”.

Además, reflexionó con angustia sobre los momentos finales de su hija: “me pierdo pensando por qué te abrieron la puerta y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué pasó en ese asiento, aunque estoy seguro que peleaste, porque vos sí eras valiente”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El hallazgo de la botellita con agua fue uno de los momentos más duros para el padre, que confesó: “hoy abrí el auto y me encontré la botellita que me pediste, y como siempre, papi cumplía. Tiene tu agua todavía, tus stickers y ahora, mis lágrimas”.

El posteo, compartido por miles de personas, culmina con una declaración de amor eterno: “no hay ningún sentido a tanto sufrimiento. No lo merecías, ni nosotros, tu familia. Te pido de tu luz para seguir peleando, quiero ser valiente como vos. Nunca me dejes, yo no lo voy a hacer. Te amo, Kim”.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

El caso de Kim Gómez generó una ola de indignación pública en todo el país. El hecho reavivó el debate sobre la inseguridad en zonas urbanas y la violencia criminal, especialmente cuando afecta a menores. Desde entonces, su familia ha pedido justicia en marchas y actos públicos, mientras avanza la investigación judicial.