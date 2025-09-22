Este lunes por la mañana, la tranquila rutina del casco céntrico de Comodoro Rivadavia se vio abruptamente interrumpida por una situación de pánico y alarma cuando un colectivo de la empresa Diadema, presuntamente sin frenos, protagonizó un múltiple choque que puso en riesgo la integridad de peatones y automovilistas.

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles San Martín y Güemes, una zona habitualmente transitada, generando caos y miedo entre quienes se encontraban en el lugar.

Según el relato de testigos y los primeros datos recogidos por ADNSUR, el colectivo circulaba a alta velocidad cuando aparentemente no pudo detener su marcha. El golpe fue tan violento que varios vehículos que esperaban en el semáforo quedaron involucrados en el impacto. Uno de los autos fue proyectado contra la vereda de un comercio, produciendo considerables daños materiales. Afortunadamente, el choque no terminó en una tragedia mayor, pero sí dejó evidentes signos de riesgo y preocupación entre los transeúntes.

UNA MANIOBRA A TIEMPO PARA EVITAR EL VIOLENTO IMPACTO

Un conductor que sufrió el accidente contó que el colectivo se aproximó a la intersección a gran velocidad, sin señales de frenado ni intento de advertencia mediante bocina. “Se nos puso el semáforo en luz roja, estábamos esperando y a mí se me da por mirar el espejo retrovisor que veo que venía el colectivo de Diadema a alta velocidad; así que alcancé a ponerme de punta, a mí me alcanza a sacar el espejo del lado derecho nomás, al otro auto lo arrastró y al otro lo hizo girar en U, que fue el más perjudicado ahora”, relató con angustia.

La gravedad de la situación se agudizó por la proximidad de un comercio donde, en esas horas, circulaban varios niños que habían participado de un evento escolar. “Solo los tres autos, gracias a Dios no agarró a ninguna criatura que estaban en la vereda del comercio, venían pasando muchos chicos de la escuela. Cuando el colectivo pasa por arriba de la vereda, los nenes salieron corriendo para un costado”, expresó el mismo testigo, reflejando la preocupación latente por el peligro que se pudo haber desencadenado.

En cuanto a las lesiones, afortunadamente no se reportaron heridas graves entre los ocupantes de los autos, aunque sí se vivieron momentos de tensión. “Yo solo tuve un latigazo del cinturón de seguridad cuando arrancó el espejo cuando me movió el auto, pero nada más”, agregó, descartando lesiones mayores.

Sobre el colectivero, el conductor agregó que no observó su reacción ni detalles sobre la cantidad de pasajeros, pero fue contundente al señalar que el colectivo “nunca frenó”, y que las marcas en el pavimento pertenecían a los otros vehículos impactados y no al colectivo. “Nunca tocó bocina”, sentenció.

UN MILAGRO EN UN DÍA FESTIVO DE LOS JARDINES DE INFANTES

Este accidente se da en un día marcado por una celebración especial en el centro de Comodoro Rivadavia. Apenas unas horas antes del choque, las calles céntricas habían sido el escenario de un evento masivo y colorido: 34 jardines de infantes de la Región VI participaron de un desfile para conmemorar el Día del Estudiante.

La convocatoria reunió a miles de estudiantes, docentes, familias y comunidad educativa bajo el lema “Hablemos de derechos, escuela y familia como aliados”, buscando resaltar no solo la celebración tradicional, sino también la importancia de la educación y los derechos de los niños y niñas.

Marcela Funes, directora del jardín 403, calificó la jornada como un éxito rotundo, superando ampliamente las expectativas. Contó que cerca de 1.200 personas participaron en el desfile matutino, que comenzó a las 9:00, generando una atmósfera festiva y de inclusión que, pocas horas después, contrastó fuertemente con la tensión por el accidentado episodio.

Las autoridades locales y de tránsito están investigando las causas exactas que provocaron que el colectivo perdiera el control y no pudiera detenerse. Se espera que en las próximas horas los peritajes arrojen luz sobre si existió una falla mecánica en el sistema de frenos o si hubo alguna otra circunstancia que desencadenó el incidente.

El episodio deja un llamado de atención sobre la necesidad imperiosa de controlar rigurosamente las condiciones de seguridad de los servicios de transporte público, especialmente en zonas urbanas con alta circulación peatonal y vehicular. La posibilidad de un accidente con consecuencias fatales estuvo muy cerca, y el alivio por el hecho de que no hubo víctimas fatales es compartido por toda la comunidad comodorense.