“Nos ven la cara”: la mamá de Gonzalo Guenchur exigió que el presunto asesino sea enviado al COSE

En diálogo con ADNSUR, Noelia Alderete, madre de Gonzalo Guenchur, el adolescente asesinado en Comodoro Rivadavia, compartió su profunda indignación y dolor por el reciente traslado del presunto asesino de su hijo.

El traslado del menor acusado a Puerto Madryn, y posiblemente a otro lugar debido a la resistencia de la comunidad, profundizó el dolor de la familia de la víctima.

"Nos ven la cara”, afirmó Alderete. “Me enteré por un mensaje de un amigo que había capturado la noticia en un portal. Nadie se tomó la molestia de notificarnos de forma oficial. Desde el inicio, todo ha sido una serie de desinformaciones y faltas de respeto. ¿Por qué juegan así con nosotros? ¿Acaso no es suficiente el dolor que llevamos?”.

Detuvieron al presunto asesino de Gonzalo Guenchur a pocas cuadras donde ocurrió el crimen

La decisión de no enviar al acusado al Centro de Orientación Socio Educativo de Trelew (COSE) fue otro punto de conflicto. “Me hablan del COSE, pero luego me dicen que los jóvenes entran mal y salen peor. ¿Qué tipo de solución es esa?”, cuestionó la madre afligida. “Mi hijo iba a la escuela, no tuvo la oportunidad de volver a casa"

Alderete también expresó su consternación por la falta de alternativas adecuadas para el tratamiento del acusado. “No buscan soluciones, sólo ofrecen excusas. Nosotros, los que sufrimos la pérdida", remarcó.

Brutal crimen en Comodoro: el relato del hombre que llevó a Gonzalo a una clínica para intentar salvarlo

Al profundizar en su deseo de mantenerse fuerte frente a la adversidad, compartió: “Intento llevar esto sola porque no quiero afectar a otros. No quiero que vean mi sufrimiento, pero eso no significa que vaya a dejar de luchar por lo que es justo. Quiero que se haga justicia como corresponde, no justicia por mano propia.”

Concluyendo su testimonio, Noelia Alderete hizo un llamado directo a la comunidad y las autoridades: “Necesitamos ver un cambio. No sólo por mi hijo, sino por cada joven cuya vida se ve interrumpida por la violencia. El sistema debe mejorar, debe ser justo y debe ser transparente.”