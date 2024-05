“Nos reunimos varias horas con la mamá de Gonzalo y se retiró con la certeza de lo sucedido y sobre el autor de la muerte de su hijo”

HOMICIDIO EN COMODORO La mamá de Gonzalo pide pruebas del crimen: "No quiero que me vendan gato por liebre, si es necesario voy a ir garita por garita" A 48 horas del asesinato de su hijo de 17 años, la mujer se acercó a la fiscalía para conocer más detalles sobre el menor identificado como el presunto asesino y pidio a los testigos que se acerquen a declarar. "No quiero que pague alguien inocente".