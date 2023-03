En pasado sábado a la noche, la pareja de Tik Tok más conocida del país como es la del Kami y “el Moneda”, dieron a conocer la triste noticia de un robo en su vivienda. Los ladrones aprovecharon su ausencia, barretearon la puerta y revolvieron todo en busca de dinero y otros objetos de valor.

“Me entraron a chorear. Todo nos chorearon. No sé que vamos a hacer, amor. Teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno, de nuestra hija, de nuestra familia. No lo puedo creer”, expresó la joven a través de su cuenta de TikTok.

A continuación, mostró cómo les dejaron las puertas de entrada a la casa, rotas y dobladas. Según contó la influencer, los delincuentes aprovecharon para ingresar justo cuando ella y su familia habían salido a comprar comida.

Luego, en un segundo video ya un poco más calmada y junto con su pareja y su hija, brindaron más detalles. "Salimos a comprar la comida, demoramos una hora porque dimos una vuelta y cuando volvimos nos habían roto las dos puertas", comenzaron.

Y continuó El Moneda muy decepcionado: “Sin palabras, teníamos el sueño de comprarnos nuestra casa, trabajamos día a día en redes, vendemos ropa, hacemos todo, pero bueno, hoy nos tocó que nos roben a nosotros".

Kami aseguró que "tres personas de confianza" sabían de la plata que tenían ahorrada. "Vinieron directamente a esa caja, ni siquiera el televisor nuevo se llevaron o la computadora", indicó tras mostrar el desorden que les dejaron en la habitación.

"Todo eso que está ahí es lo que yo invertí en ropa, vamos a empezar a vender, la plata va y viene, nosotros no somos malas personas y Dios nos va a multiplicar. No queremos nada”, aclaró con esperanza.

Operativo

En dialogo con Villa María VIVO, la fiscal Silvia Maldonado indicó que se está trabajando en el caso y que durante el domingo 12 se realizaron 8 allanamientos.

"Solo se secuestraron algunos elementos para profundizar la investigación pero no el dinero sustraído”, explicó.

También agregó que en la mañana de este lunes, desde la fiscalía entrevistaron a la pareja.

“Vinieron acompañados de una letrada. Lógicamente están muy angustiados por su pérdida”, contó.

La fiscal aseguró que se están realizando todas las acciones para esclarecer el hecho y que la fiscalía se encuentra a disposición por cualquier aporte que deseen realizar.