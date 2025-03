"No va a parar hasta matarme": la grave denuncia de una mujer que denunció a un hombre obsesionado con ella

María José Roca, vecina de Esquel, enfrenta desde 2023 una situación desesperante: un hombre identificado con las iniciales F.A. la amenaza constantemente con matarla a ella y a sus dos hijas menores, de 7 y 11 años.

Según relató, todo comenzó con el merodeo de este individuo por su negocio ubicado en avenida Perón 64. "Estaba obsesionado con amenazarme de muerte y también a mis hijas, incluso atacó de la misma manera a una vecina y sus hijas", expresó.

El hombre fue derivado en su momento a Trelew para ser tratado, ya que presenta conductas asociadas con trastornos de obsesión e ideas fijas. Sin embargo, no cesa en sus atropellos y regresa constantemente a Esquel, donde continúa generando temor en la comunidad.

"Es peligroso y agresivo. Pero cuando iba a denunciar se me reían en la cara, y me decían que medicado era un señor", manifestó Roca, quien además recordó un episodio en el que F.A. agredió físicamente a una enfermera de Salud Mental, rompiéndole la boca. "No esperen que haya una muerte para hacer algo", reclamó con angustia, en diálogo con Diario Jornada.

El 31 de diciembre del año pasado, el hombre se abalanzó sobre ella e hizo gestos amenazantes simulando portar un arma. "Logré entrar al negocio y me gritó que no va a parar hasta matarme a mí y mis hijas", relató Roca.

LAS GRAVES AMENAZAS QUE RECIBIÓ

Según detalló, su esposo también sufrió agresiones por parte de F.A. cuando intentó defenderla. A pesar de los reiterados intentos por obtener ayuda, las respuestas fueron desalentadoras. "En Fiscalía me respondían que no podían atender mi denuncia, y me notificaron que desestimaban mi presentación porque debido a su condición de insania la protección era para él porque no tiene noción de sus actos. Me sentí abandonada por el Estado", afirmó.

Ante la falta de respuestas oficiales, decidió visibilizar su situación en redes sociales. En sus publicaciones lamentó que la patología del hombre no tenga tratamiento con medicamentos efectivos y expresó su temor: "Tiene un objetivo y no parará hasta cumplirlo".

Hace una semana, F.A. regresó nuevamente a Esquel sin que nadie lo informara desde Trelew. Pasó por la vereda del negocio mientras las hijas de Roca jugaban afuera, lo que generó una gran intimidación en las niñas. Según comentó Roca, el abogado Daniel Sandoval, representante legal de la madre del hombre, se comunicó con ella para ofrecerle ayuda. Gracias a su intervención se logró establecer una consigna policial y una prohibición de acercamiento de 300 metros.

Sin embargo, el viernes pasado alrededor de las 3 de la madrugada, la Policía sorprendió al hombre caminando cerca del lugar. Fue notificado nuevamente sobre la medida cautelar y más tarde detenido e internado en Salud Mental del Hospital Zonal Esquel debido a un cuadro de delirio místico.

Roca amplió su denuncia en la Comisaría Segunda ese mismo día e informó que también presentará cargos contra los funcionarios públicos que desestimaron su caso desde el inicio. "Él merece ser cuidado pero yo también y la sociedad porque este hombre no está apto para convivir con la comunidad", subrayó.

La mujer insistió en que esta persona es un peligro no solo para su familia sino para toda la comunidad de Esquel. Recordó episodios previos donde F.A. rompió vidrios en un supermercado, una parada de taxis y otros negocios locales. Su pedido es claro: “No esperen que haya una muerte para actuar”, cerró.

