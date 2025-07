El dolor de la familia de Antonella Aybar, la joven de 25 años asesinada por su novio en Caleta Olivia, crece con cada día de ausencia. A dos meses del crimen que conmocionó a la localidad santacruceña, los investigadores siguen buscando determinar qué sucedió dentro de la vivienda donde Nicolás Moyano, de 23 años, mató a la víctima luego de atacar violentamente a su mamá.

Mario, el padre de Antonella, resumió el difícil momento que atraviesa él y su familia: “Es muy triste, como todos los días desde que no tengo físicamente a mi hija. Ya son dos meses de aquel momento; partió mi vida y mi corazón se fue con ella”, remarcó el hombre en diálogo con La Opinión Austral.

Hace dos meses, Mario se enteró del asesinato de su hija a través de las redes sociales. “Me levanté, desayuné, vi las fotos en Facebook y así me enteré”, contó tras el femicidio. Nunca imaginó que poco después tendría contacto directo con un expediente que lo enfrentó al peor de los infiernos. “No se lo deseo a nadie, ni a un enemigo”, explicó el padre de Antonella al contar que tuvo que ver las fotos de la escena del crimen.

El hombre también reveló su malestar con la madre del acusado, con quien no tuvieron contacto luego del brutal femicidio. "Le diría que hoy son dos meses y aún no tuvo la dignidad de devolver las pertenencias de mi hija, menos comunicarse con la madre de Anto, o decir algo de lo sucedido; esconde algo que no la deja tener un poquito de dignidad”, afirmó.

Por último, imaginó un último diálogo con su hija. “Le preguntaría por qué tan justo a ella le viene a pasar esto, ella que era una mujer hermosa, tan buena, tan solidaria y que siempre estuvo al pie del cañón para su madre, para mí y sus hermanos, que tanto hoy sufrimos su ausencia”, resumió.

Este jueves 17 de julio, el juez Gabriel Contreras, a cargo de la investigación, se reunirá con la familia de la víctima para brindar detalles sobre los resultados de algunas pericias que se hicieron en Río Gallegos.