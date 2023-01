Una de las frases más dolorosas de Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, fue este jueves al mediodía -frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores- cuando dijo que “nunca pensó” que estaría presenciando el juicio por el asesinato de su hijo sino que "estaría viendo cómo él defendería a la gente" como abogado, la profesión que anhelaba alcanzar.

"Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y estaría viendo cómo él defendería a la gente, pero nunca que estaría presenciando el asesinato de mi hijo", dijo Graciela ante el tribunal, previo a que se inicie el alegato de la defensa (Ley de Víctimas).

En tanto que, al culminar la audiencia, la mamá de Fernando Báez Sosa dijo a la prensa que le resultó "indiferente" el pedido de disculpas que realizaron los ochos acusados en sus últimas palabras. "Ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmueve que lloren", señaló Graciela al retirarse de los tribunales de Dolores.

A su lado, Silvino, el padre de la víctima, sumó su consideración y dijo que el pedido de disculpas de los rugbiers le pareció “actuado”. "No les creo. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad", indicó.

El hombre consideró que con dicha postura, los acusados "quisieron modificar su situación" ante el tribunal pero se mostró confiado: "Estamos fuertes y con las pruebas sobre la mesa".