Comodoro Rivadavia vuelve a estar en el foco de la escalada de violencia que atraviesa la localidad. El pasado martes por la mañana, en la intersección de Portugal y Samper López, un violento ataque a tiros contra la Oficina Judicial, previo a una audiencia por el homicidio de Matías Nieves, encendió las alarmas.

Cuatro personas descendieron de una camioneta blanca utilitaria y dispararon contra el acceso a la sala de audiencias, desafiando a la custodia policial permanente.

Horas después, la misma camioneta fue incendiada intencionalmente frente a la Comisaría 1.ª, en el centro de la ciudad, un hecho que para el Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, evidencia un preocupante nivel de impunidad.

TIROTEO, INCENDIO E INDIGNACIÓN EN COMODORO

"Más allá del accionar policial, que yo también lo destaco porque es valioso, a mí lo que me preocupa es el nivel de impunidad que te muestran determinadas personas en Comodoro Rivadavia en el día a día", señaló Iturrioz a ADNSUR.

El ministro recordó que el ataque se produjo a plena luz del día, en un lugar con actividad judicial prevista y custodia policial permanente, lo que demuestra “un nivel de impunidad que nos tiene que llamar la atención en cuanto a que estos problemas extraordinarios necesitan soluciones extraordinarias”.

"Es un hecho público y notorio, este enfrentamiento entre bandas entre los Vera y los Nieves, que venimos trabajando hace dos o tres meses. Pedimos una batería de allanamientos, fueron negados en gran parte. Así es muy difícil encontrar una solución".

El ministro explicó que las negativas judiciales obstaculizan el trabajo policial, ya que luego de allanamientos solicitados el 10 de septiembre, solo se autorizaron cinco de trece pedidos. “Si nosotros pedimos medidas preventivas y nos dicen que no, las consecuencias están a la vista”, enfatizó.

IMPUNIDAD Y DESAFÍO A LA JUSTICIA: “LO HICIERON A CARA DESCUBIERTA”

Para Iturrioz, la impunidad no solo se manifiesta en la negativa judicial, sino también en la actitud de los jóvenes que actúan sin temor.

"Uno de los basamentos para pedir los allanamientos fueron fotos de redes sociales donde se ven siete u ocho jóvenes a cara descubierta y todos munidos de armas de grueso calibre, y cuestionaron la veracidad de esas fotos. Es muy difícil trabajar así," lamentó.

Pese a que la camioneta incendiada estaba custodiada frente a la comisaría, nadie pudo evitar el fuego. Sobre este punto, el ministro detalló: “Fue una clara falencia de quienes tuvieron a cargo la custodia del secuestro. No es la primera vez que han robado móviles o prendido fuego autos secuestrados. Esto tenemos que sanearlo con la ampliación del corralón policial, que no da más. Recibimos quejas permanentes de vecinos por los autos apostados en las adyacencias de las comisarías".

En este sentido, Iturrioz añadió que "esto tenemos que gestionarlo junto con el poder judicial y con el juzgado de faltas, que nos dan la orden de los secuestros pero no nos ponen en ningún lugar donde depositarlos a resguardo. Es una situación problemática la de los vehículos. Más allá te de una carencia en la custodia. Tendría que haber habido un policía ahí custodiando el vehículo ese porque había que revisarlo nuevamente”.

“Esto tiene que cambiar. Los problemas extraordinarios como los que están pasando en Comodoro tienen que tener soluciones extraordinarias, no las mismas de siempre. No, si hay una cámara si no hay una cámara, si el testigo dijo, la gente tiene miedo de hablar, los vecinos tienen miedo de hablar", resaltó. Prendieron fuego la camioneta utilizada en el ataque a tiros contra la oficina judicial de Comodoro

“Le explicamos a la justicia que estas personas cometen los delitos, efectúan los disparos y rápidamente guardan las armas en un domicilio que no es el de ellos. Entonces, si uno lo autoriza nada más que el domicilio donde reside habitualmente, nunca las vamos a encontrar”, afirmó Iturrioz.

UN CONFLICTO HISTÓRICO QUE SE REPITE Y PREOCUPA

Iturrioz recordó que el enfrentamiento entre las familias Vera y Nieves no es nuevo: “En 2015, siendo fiscal, pedí 20 allanamientos por tiroteos constantes, pero solo me autorizaron algunos y de una sola banda. La otra se envalentonó. Así no se soluciona el tema".

Para el ministro, la clave está en "desarmar a esa gente que tiene alto poder de fuego y está en situación irregular," pero las trabas judiciales dificultan la tarea.

Este enfrentamiento entre familias “ya ha costado vidas y si no tomamos medidas serias, esto va a seguir. Anoche se realizaron nuevamente allanamientos y vamos a insistir con esto”.

También alertó sobre la franja etaria y juventud de los agresores, "están más jugados que antes, les importa poco ser identificados, actúan a cara descubierta y con gran osadía." En consecuencia afirmó que "problemas extraordinarios requieren soluciones extraordinarias. Nosotros tenemos que copiar lo que se hizo bien en el resto del país para terminar con la violencia".

“La gente que actuó sabe que quizás queda filmada y sin embargo no les importó, avanzaron a emprender fuego este este utilitario. Eso es lo llamativo, el nivel de impunidad. Hemos tenido ya hechos lamentables en el centro, la semana pasada hubo un homicidio en una estación de servicio céntrica que está repleta de cámaras y lo hicieron a cara descubierta como si no les hubiera importado que posteriormente la justicia pudo determinar sus identidades, hay uno detenido, hay dos con pedido de captura, pero parece que no les importa absolutamente nada”, agregó con indignación.

EL TRABAJO CON LAS VECINALES POR LA INSEGURIDAD EN LA ZONA SUR

El ministro subrayó además el trabajo coordinado con la comunidad, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde “las vecinales aceptaron nuestra propuesta para un plan de seguridad con corredores escolares, alarmas comunitarias y grupos de vecinos en alerta". Estas reuniones son periódicas y permiten tomar sugerencias para mejorar la prevención.

Sin embargo, Iturrioz reconoció el impacto que generan los conflictos en la vida cotidiana: “Vecinos del barrio Roca piden hasta el traslado de la Oficina Judicial por los inconvenientes que generan las audiencias y juicios con presencia policial y enfrentamientos. Hay cortes de calles, exceso de policías y gente de mal vivir que no respeta la propiedad privada", indicó y aclaró que esa decisión depende del Superior Tribunal de Justicia, pero reafirmó que se trabaja con la comunidad, quienes aportan información clave para combatir el delito.