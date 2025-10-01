En Río Gallegos, una mujer llamada Fernanda denunció públicamente un intento de femicidio protagonizado por su pareja, identificado por las iniciales N.O., tras horas de violencia física, amenazas y privación de libertad.

Su testimonio, acompañado de imágenes que muestran las secuelas, se viralizó rápidamente, visibilizando una grave situación de violencia de género que culminó con la intervención de la policía local.

DENUNCIÓ QUE SU NOVIO INTENTÓ MATARLA EN SANTA CRUZ

Fernanda relató con detalle cómo su pareja la encerró con llave en su domicilio y la agredió físicamente usando objetos que encontraba a su alcance. “Me quiso arrancar los ojos, tengo la boca toda cortada y la cabeza llena de chichones”, describió desgarradoramente en diálogo con Diario Nuevo Día.

Impactante agresión en la calle: un hombre golpeó a una mujer con un palo frente a sus hijos

Durante la agresión, la víctima suplicó a N.O. por la vida de su hijo, buscando frenar la violencia desatada contra ella. En medio del encierro y el peligro, Fernanda logró esconder su celular en la "caca del gato" para enviar un mensaje de auxilio a la policía.

“Estaba en la calle en bolas, corriendo y pidiendo ayuda... porque me amenazaba que no iba a salir viva”, detalló, subrayando el peligro inminente que vivió. Esta denuncia fue acompañada por fotografías y videos que demuestran la extrema violencia sufrida y movilizó a cientos de personas que compartieron su mensaje para generar conciencia y atención pública sobre la situación.

LA RÁPIDA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA PARA EVITAR UNA TRAGEDIA

Tras el llamado de Fernanda, la policía llegó rápidamente al lugar, según agradeció la propia víctima: "Con la policía, que son un mil, al minuto llegaron". La rápida intervención fue clave para evitar una tragedia mayor.

Alerta naranja por fuertes vientos este miércoles en Comodoro: “Lo más intenso se espera entre las 16 y las 18 horas”

Además, Fernanda reveló que esta no era la primera vez que denunciaba a su agresor y que recibió advertencias sobre sus antecedentes de violencia. “Me lo advirtieron muchas veces y pido perdón a cada una de las personas que me quisieron abrir los ojos”, expresó en su mensaje, demostrando el difícil camino que recorren muchas mujeres que atraviesan situaciones similares.

Viajó a la cordillera para robar, regresó a Comodoro y terminó condenado: el historial del peligroso ladrón

Por otro lado, destacó que este episodio fue "la peor experiencia" de su vida y que siente que sobrevivió porque "Dios la ama". Cabe destacar que Fernanda se había trasladado a Río Gallegos por motivos laborales y no había podido llevar consigo a sus hijos, situación que hoy valora como un salvavidas ante esta dramática experiencia.

Su llamado final fue contundente: “Que se haga viral y ojalá no haya otra Fernanda”. Este pedido revela la urgencia social y la necesidad de visibilizar y erradicar la violencia de género, para prevenir futuras tragedias y acompañar a las víctimas en un entorno de protección y justicia.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y las personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

Tragedia en la ruta 40: falleció una mujer y otras dos personas resultaron heridas

Tipos de violencia de género

⚠️ Violencia física: golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y femicidios.

⚠️ Violencia psicológica: humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

⚠️ Violencia sexual: abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una joven a la salida de un boliche en Santa Cruz

¿Cuándo y quiénes pueden denunciar?

La denuncia es crucial en situaciones de violencia de género porque permite evaluar riesgos, activar medidas de protección y asistencia para las víctimas. Al denunciar, se pueden interrumpir los ciclos de violencia y evitar casos extremos como el femicidio.

Pueden denunciar:

La víctima misma.

Un familiar, amigo o vecino de la víctima.

Un profesional que haya tenido contacto con la víctima, como un médico o un trabajador social.

Cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.

La denuncia puede hacerse en:

Comisarías de la Mujer.

Fiscalía.

Llegar a la víctima es difícil, ya que la misma está atrapada en un ciclo de violencia, negándose muchas veces a la ayuda. En estos casos resulta fundamental dar aviso a los organismos de apoyo para diseñar una estrategia de acercamiento y un plan colaborativo de auxilio.