La Municipalidad de Esquel, a través del área de Tránsito dependiente de la Secretaría de Gobierno, llevó adelante un operativo en el que se procedió al secuestro preventivo de un vehículo que funcionaba como medio de transporte sin habilitación, conocidos como “Uber truchos”.

El procedimiento se realizó tras denuncias efectuadas por vecinos de la ciudad que se dedican al transporte de pasajeros, y permitió constatar que el conductor, con domicilio en la provincia de Santa Cruz, trasladaba a un pasajero hacia el aeropuerto de Esquel.

Previamente, se había llevado adelante una tarea de investigación en la cual se detectó que el propio hombre ofrecía sus servicios a través de publicaciones en redes sociales.

En este marco, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Diego Austin, señaló: “Vamos a estar combatiendo todo lo que sea transporte fuera de lo regulado en la ciudad”.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

El transporte tiene que estar habilitado, el conductor debe contar con carnet profesional, certificado de antecedentes y todas las condiciones necesarias. No es seguro viajar de manera clandestina.

Asimismo, agregó: “Vamos a combatir todo lo que esté por fuera de la legalidad, porque es fundamental cuidar tanto a los pasajeros como a los trabajadores del transporte que cumplen con las normativas vigentes”.

A través de un comunicado, el municipio ratificó su compromiso con la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte de pasajeros.