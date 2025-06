"No entiendo cómo no está preso": un ex campeón de futsal robó en la casa de una vecina y quedó grabado

El miércoles por la mañana, una mujer se encontró con Matías Rima, un ex vecino y conocido deportista de 34 años, quien le manifestó que estaba pasando por un momento difícil: tenía hambre, se había peleado con su familia y había pasado solo el Día del Padre.

"Como nos conocemos desde que teníamos dos años, lo invité a comer a mi casa", relató ella en diálogo con Diario Crónica. Sin embargo, lo que parecía un gesto de ayuda terminó siendo el preludio de un robo. "Vino a comer y, como dicen en la jerga, aprovechó para 'estudiar' la casa, ver qué había", denunció.

Al día siguiente, el jueves por la mañana, M.R. regresó acompañado de otra persona en un auto y entró a la vivienda mientras la mujer no estaba. "En su cabeza no imaginó que había tantas cámaras de seguridad", aseguró.

El momento más angustiante: el niño encerrado

El instante más crítico del robo ocurrió cuando el excampeón de futsal se encontró con el hijo de la damnificada, de apenas 8 años, dentro de la casa. Según el relato de la madre, el hombre le dijo al niño: "Metete en el baño, vamos a jugar a las escondidas", mientras aprovechaba para llevarse un televisor, dos celulares y otros objetos personales.

"No entiendo cómo la droga hace que una persona entre a robar y se meta en una casa donde hay un niño. Incluso le hizo limpiar caca que había hecho el perro. No sé en qué estado estaba este tipo".

Más tarde, el padrastro de la damnificada llegó a la vivienda y se encontró con Rima, quien intentó justificar su presencia diciendo que había ido a "dejar al nene". "Me llamó y le dije que lo echara, que estaba perdido, pero ya se había llevado cosas antes", contó.

"No tengo miedo, pero quiero que no vuelva"

Noelia ya radicó la denuncia policial y exigió una rápida intervención de la Justicia. "No tengo miedo, pero no quiero que vuelva a estar cerca de mi casa. No entiendo cómo, haciendo estas cosas, no está preso", reclamó.

La mujer también mostró preocupación por la seguridad de su hijo: "Tengo que pedir una prohibición de acercamiento, más que nada por mi niño. Le podría haber pasado cualquier cosa".

La angustia la persiguió incluso después del robo. "No pude dormir porque escuchaba al perro y pensaba que iba a venir. Dijo que iba a volver, pero no apareció. Me llamó desde números de amigos. Quiero que la Justicia haga algo", concluyó.