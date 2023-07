"No entendemos, hay cosas que no nos cierran", afirmó el hermano del marinero desaparecido en Chubut

En las últimas horas se conocieron declaraciones de los familiares de Gabriel Ferreyra, el marinero desaparecido cuando navegaba en un buque en las aguas de Chubut, hace más de una semana.

Su hermano Simón Ferreyra habló sobre su desaparición y plateó algunos cuestionamientos: “no lo están buscando con la seriedad que merece el caso”.

Gabriel Ferreyra tiene 37 años y desapareció el sábado 15 de julio en el buque pesquero “Viento Nuevo”. Su familia afirma que horas antes de zarpar envió un audio que sería clave para encontrarlo.

La trágica historia del "Viento Nuevo": un maquinista y un marinero desaparecidos en el mismo barco

Por otro lado, Simón dijo que la búsqueda se está realizando en la zona terrestre, ya que “el buque de las Fuerzas Armadas junto a las embarcaciones de Prefectura Naval están amarradas en el muelle Piedrabuena, y no lo están buscando”.

El hombre aseguró - en diálogo con Radio 3 Cadena Patagonia - que desde la familia hablaron con otros tripulantes, que contaron de que forma vivieron la desaparición de su compañero.

"Hay cosas que no nos cierran a nosotros. No acuso a nadie, solamente digo lo que nos pasa porque no sabemos los que sucedió”, destacó

Gabriel navegaba como parte de la tripulación del buque pesquero "Viento Nuevo". Se encontraban a unas 110 millas de Puerto Madryn, en la zona de Punta Ninfas en jurisdicción de Chubut. Sus compañeros lo vieron por última vez alrededor de las 6 de la mañana, pero al mediodía lo llamaron para comer y se dieron cuenta que no estaba a bordo.

A una semana de la desaparición del marinero en Chubut: tres horas hasta que se dieron cuenta y un aviso antes de zarpar

“No podemos lograr entender como la última vez que lo vieron era a las 6 y recién a las 13.30 se dieron cuenta que no estaba. Él era quien el primer pescador y era quien daba las ordenes para que se lleven adelante correctamente las tareas”, expresó su hermano.

EL AUDIO INDICARÍA QUE EL BARCO NO ESTABA EN CONDICIONES

La familia de Gabriel comenta que antes de embarcarse, le mandó un audio a su pareja diciendo que el barco no se encontraba en condiciones de zarpar.

“Le comentó que había una baranda quebrada y que faltaban materiales que él había pedido para determinadas tareas. Él dijo que en cualquier momento un marinero se podría caer al agua y lamentablemente le pasó”, manifestó.

A 6 días de la desaparición del marinero en Chubut, regresará el barco y tomarán declaración a los tripulantes

“El sábado de la desaparición el dueño de la embarcación y nos recomendó no viajar a Madryn, pero no le hicimos caso y vinimos igual. Nos comentó que no sabía de las otras desapariciones” ocurridas en 2019 y 2020, añadió. Cabe resaltar que ninguno de estos dos tripulantes lograron ser encontrados.

Más adelante, denunció que “hay una falencia a la hora de controlar los buques, que el Nuevo Viento no estaba para navegar”.

“La búsqueda la van a seguir los compañeros de otras embarcaciones. Seguirán los rastrillajes. Nosotros haremos un sobrevuelo en la zona de Península Valdés”, finalizó.