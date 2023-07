El pasado sábado, en el marco de un partido de fútbol amateur en Sarandí, Avellaneda, un joven de 24 años golpeó brutalmente y dejó inconsciente a un arbitro. Por este hecho, que ocurrió en Buenos Aires, el agresor fue repudiado por su accionar y el video se viralizó en las redes sociales.

Luego, en la noche del lunes 17 de julio, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza, sobre las vías del Ferrocarril Roca.

Cabe señalar que tras la golpiza, el arbitró realizó la denuncia y Williams Tapón de 24 años, iba a ser detenido por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Este martes, se viralizó un audio de WhatsApp que el hombre le envió a su familia para despedirse, antes de tomar una drástica decisión.

Jey Mammon rompió el silencio y reveló la verdad sobre el reencuentro con Jésica Cirio

Respecto a la declaración ante la Justicia, el agresor se había mostrado arrepentido por su acción. Mientras que el arbitro aseguró que temió por su vida.

Según informó TN, la hermana del joven, sostuvo que terminó con su vida debido a las presiones de la situación.

“Sí, es así. Mi hermano se suicidó por toda la m... que le estaban haciendo, por todo lo que lo estaban acusando, lo estamos llevando a la morgue, mi hermano se suicidó”, reveló la mujer.

QUE DECÍA EL AUDIO DEL JOVEN

Tapón envió un audio a su hermana y expresó conmocionado: “Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Luego, sostuvo dijo: “No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo” y sostuvo que “hasta acá llegué”.

“Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”, señaló llorando a su hermana.

Línea nacional de prevención al suicidio: 0800 345 1435